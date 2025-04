Le début du "Ladies Open Calvi Eaux de Zilia" contrarié par la pluie

Pourtant ce jeudi, les organisateurs avaient levé le voile sur cette édition 2025 qui s’annonce encore plus prestigieuse. Françoise Ciavaldini, présidente du Tennis Club de Calvi et PDG des Eaux de Zilia, Jean Gour, directeur du tournoi, Louis Orsini, directeur adjoint, Ludovic Pariso, directeur régional d’Engie Corse, et Didier Bicchieray, adjoint au maire de Calvi, ont présenté les grandes lignes de l’événement, son programme et les joueuses engagées.



"C’est un véritable défi que nous avons accepté à la demande de la Fédération Internationale de Tennis", explique Jean Gour. "Un tournoi W75 avait disparu du calendrier. L’ITF s’est tournée vers la FFT, qui nous a sollicités. Cela implique un cahier des charges renforcé, mais les fédérations nous ont soutenus, notamment via une hausse des subventions. Notre budget passe ainsi de 190 000 € à 220 000 €, hors valorisation du bénévolat. Sur cette enveloppe, 50 000 € sont apportés en contribution volontaire, le reste en numéraire via nos partenaires."



De W40 à W75 : une montée en puissance

Cette année marque un tournant pour le tournoi, qui passe du statut de W40 à W75, signifiant qu’il offre 75 points WTA à la finaliste – une dotation qui pourrait ouvrir les portes de Roland-Garros à certaines joueuses. Le prize money s’élèvera néanmoins à 60 000 $ au lieu des 75 000 $ habituels, une exception rendue possible par l’accord de la Fédération.



"Ce changement de catégorie nous place désormais parmi les 15 plus gros tournois internationaux organisés cette semaine dans le monde", précise Jean Gour. "Calvi sera même le 5ᵉ tournoi le mieux doté du week-end."



Un plateau international, et 108 bénévoles mobilisés

Cette édition accueillera des joueuses venues des quatre coins du monde, toutes classées entre la 120ᵉ et la 300ᵉ place mondiale. De quoi promettre un spectacle de haut niveau.



Mais derrière cette vitrine internationale, c’est une équipe 100 % bénévole qui fait tourner la machine. 108 bénévoles, toutes missions confondues, sont à l’œuvre pour que l’événement se déroule dans les meilleures conditions. Un engagement salué par tous les intervenants.



"Le bénévolat est la force du tournoi", rappelle Françoise Ciavaldini. "Ce sont eux qui œuvrent toute l’année. Merci également à la ville de Calvi pour son soutien et les nombreux travaux réalisés."



Engie et la ville de Calvi, des soutiens fidèles

Partenaire historique du tournoi, le groupe Engie renouvelle sa participation avec enthousiasme.



"Ce tournoi s’inscrit dans notre logique d’engagement sur les événements sportifs en France", souligne Ludovic Pariso. "Mais ici, à Calvi, c’est encore plus fort : la qualité de l’organisation et le rôle central du bénévolat en font un exemple unique. C’est aussi une façon de repenser le lien à l’île."



Un avis partagé par Didier Bicchieray, représentant de la municipalité :