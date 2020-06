Le couvent des Filles de Marie à L'Île-Rousse parmi les 18 sites emblématiques du Loto du patrimoine 2020

Le verdict est tombé, le couvent des fille de Marie propriété de la communauté de communes d'Ile-Rousse-Balagne rejoint les 18 projets emblématiques des régions du loto du patrimoine, mission portée par Stéphane Bern. L'édifice d'Ile-Rousse a donc été choisi parmi 4 monuments pour représenter le site emblématique de la région Corse.



Aujourd'hui, ce monument dégradé et en péril est fermé au public. Par mesure de sécurité, toutes les ouvertures du rez-de-chaussée ont été murées. Si les murs extérieurs de la bâtisse ne menacent pas, la charpente est particulièrement abimée ainsi que les planchers partiellement effondrés.



Le projet de rénovation prévoit ainsi de restaurer le bâtiment pour y installer des locaux de l’office du tourisme de Balagne. Une partie du couvent sera également consacré à un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, soit un musée pour sensibiliser les Balanins à leur patrimoine. Pour Thierry Rovere, chargé de mission à la fondation du patrimoine c'est " un beau projet très mûr avec un fort intérêt patrimonial qui méritait d'être choisi."



Ainsi, d'importants travaux sont prévus pour un coût total de 1,5 million d'euros. Après déduction des subventions de la collectivité de Corse, il restera à charge 450 000 euros. Une somme importante que le loto du patrimoine prendra partiellement ou entièrement à charge, le montant de l'aide n'étant pas encore fixé.







Un peu d'histoire

Ce bâtiment situé à l'extrémité Est de la place Paoli a été édifié en 1849 à l'initiative de François Piccioni, oncle du

maire de l’Île Rousse, Sébastien Piccioni. Il avait alors pour but d'abriter la congrégation d'Agen "Les Filles de Marie"

dévouée à l'instruction des jeunes filles. Il constitue un élément important de l'identité de la place Paoli. Il est l'un des trois qui forment un ternaire de bâtiments publics autour de la place : l'église de la Conception, le marché couvert et l'institut des filles de Marie.