CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Handball N2 - Corte espère une victoire à Frontignan 24/10/2025 Corse-du-Sud : Des rencontres pour imaginer un autre tourisme pour la vallée du Taravu 24/10/2025 Tempête Benjamin : SC Bastia - Laval reporté 24/10/2025 ​Ajaccio : La grande roue de la Place Miot, c’est fini ! Le parking gratuit rouvre ses 120 places 24/10/2025

Handball N2 - Corte espère une victoire à Frontignan


Mario Grazi le Vendredi 24 Octobre 2025 à 19:19

Après cinq journées et toujours pas de victoires, Corte – Ile-Rousse se rend ce samedi chez la lanterne rouge, Frontignan avec le secret espoir que le travail va enfin finir par payer et que les trois points seront au bout de ce match. Une rencontre qui se disputera à 16 heures.



Niang et Corte - Ile-Rousse en quête d'une première victoire à Frontignan.
Niang et Corte - Ile-Rousse en quête d'une première victoire à Frontignan.
Après le nul arraché la semaine dernière face à Villeneuve-Loubet, les Cortenais étaient frustrés car une première victoire leur tendait les bras jusqu’à cette fatidique 52e minute de jeu ! « Oui nous sommes frustrés même si nous n’avons pas fait un match exceptionnel nous avions tout de même 5 points d’avance à la 40e minute. Malheureusement une fois encore nous avons eu un trou d’air énorme puisque nous n’avons marqué que trois buts en 12 minutes tandis que notre adversaire en a marqué huit, dont trois pénaltys », a détaillé Adrien Magne le coach de l’équipe. « Ce sont encore ces dix dernières minutes qui nous font du mal et nous allons faire ce qu’il faut pour renverser la vapeur cette fois en allant chez le dernier, même si cette équipe n’est pas à sa place ».
En effet, Frontignan est un centre de formation et cette équipe est une réserve de 2e division avec beaucoup de jeunes qui n’aspirent qu’à devenir professionnels. Il est certain que tôt pou tard cette formation va finir par montrer son vrai visage. Espérons que ce ne soit pas contre Corte – Ile-Rousse qui a le chic aussi pour remettre en selle les équipes mal classées. Mais le leader de l’équipe cortenaise, Niang, sait motiver ses coéquipiers et toute la semaine il a su expliquer que le travail devait finir par payer et que cela devait commencer ce samedi à Frontignan !
« Physiquement nous sommes prêts, et moralement nous ne sommes pas atteints, même si les gars commencent être impatients. Pour ce match nous serons privés de Rafini, en vacances, et de notre gardien Ribeiro qui souffre d’un genou ».
Le groupe retenu par Adrien Magne sera le suivant : Belmonte, Sroka, Saura, Alfieri, Pages, Mebarek, Lanfranchi, Pannequin-Poggioli, Gimenez, Aillaud, Berenyi, Chameck, Galibert, Niang.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos