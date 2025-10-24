Handball N2 - Corte espère une victoire à Frontignan

Après le nul arraché la semaine dernière face à Villeneuve-Loubet, les Cortenais étaient frustrés car une première victoire leur tendait les bras jusqu’à cette fatidique 52e minute de jeu ! « Oui nous sommes frustrés même si nous n’avons pas fait un match exceptionnel nous avions tout de même 5 points d’avance à la 40e minute. Malheureusement une fois encore nous avons eu un trou d’air énorme puisque nous n’avons marqué que trois buts en 12 minutes tandis que notre adversaire en a marqué huit, dont trois pénaltys », a détaillé Adrien Magne le coach de l’équipe. « Ce sont encore ces dix dernières minutes qui nous font du mal et nous allons faire ce qu’il faut pour renverser la vapeur cette fois en allant chez le dernier, même si cette équipe n’est pas à sa place ».

En effet, Frontignan est un centre de formation et cette équipe est une réserve de 2e division avec beaucoup de jeunes qui n’aspirent qu’à devenir professionnels. Il est certain que tôt pou tard cette formation va finir par montrer son vrai visage. Espérons que ce ne soit pas contre Corte – Ile-Rousse qui a le chic aussi pour remettre en selle les équipes mal classées. Mais le leader de l’équipe cortenaise, Niang, sait motiver ses coéquipiers et toute la semaine il a su expliquer que le travail devait finir par payer et que cela devait commencer ce samedi à Frontignan !

« Physiquement nous sommes prêts, et moralement nous ne sommes pas atteints, même si les gars commencent être impatients. Pour ce match nous serons privés de Rafini, en vacances, et de notre gardien Ribeiro qui souffre d’un genou ».

Le groupe retenu par Adrien Magne sera le suivant : Belmonte, Sroka, Saura, Alfieri, Pages, Mebarek, Lanfranchi, Pannequin-Poggioli, Gimenez, Aillaud, Berenyi, Chameck, Galibert, Niang.