Le corps sans vie d'un homme retrouvé dans une cage d'escalier à Bastia

Rédigé par Charles Monti le Mardi 10 Septembre 2019 à 11:09

Le corps d'un homme gisant dans une cage d'escalier d'un immeuble du Vieux-Port a été découvert mardi 10 Septembre vers 3 heures à Bastia. C'est un habitant de l'immeuble qui a donné l'alerte. On ignore pour l'instant les causes de la mort de cet homme âgé d'une soixantaine d'années. Une enquête a été ordonnée par le Parquet. Elle est menée par la direction départementale de la Sécurité publique de la Haute-Corse. Plus d'infos à venir.

