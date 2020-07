Le consul général du Maroc en visite en Corse-du-Sud

"Nous avons comme projet de replacer Porto-Vecchio au cœur de la Méditerranée en nous tournant vers nos partenaires du Sud que sont la Sardaigne et le Maghreb dans le cadre de relations structurées porteuses de projets (...) Nous devons travailler sur plusieurs axes pour que la notion d'égalité des chances soit une réalité'' a indiqué Jean-Christophe Angelini non sans souligner l'importance de l'apport de la communauté marocaine pour Porto-Vecchio. La suite de la discussion a permis d'évoquer plusieurs points qui intéressent les deux parties. En présence de nombreux représentants de la communauté marocaine et de l'élu en charge des affaires cultuelles Antoine Lastrajoli, différents thèmes ont été abordés dont le culte sur la base d'un dialogue constructif entre les confessions.





Séquence émotion à Zonza

Plus tard dans la soirée, le Consul Général à rencontré César Filippi, à l'hôtel Le Belvedere, avant de se rendre dimanche à Zonza aux portes de l'Alta-Rocca pour visiter le village où le Roi Mohamed V et sa famille avait vécu en résidence surveillée en 1953 à l'hôtel du Mouflon d'Or. Un moment de grande émotion pour Mohamed Harrak, vécu en présence du président de l'association Sport et Culture en Méditerranée, Mourad Maabich, mais aussi de Paul Orsatti, Jean Serra représentant la Foire de Porto-Vecchio et Félicien Balesi .

Alors que son séjour touchait à sa fin, Mohamed Harrak est revenu sur les temps forts de son passage dans l'extrême sud: '' cette première rencontre avec le nouveau maire de Porto-Vecchio a été l'occasion de faire connaissance de manière informelle. Ce contact a été d'une grande courtoisie et surtout j'ai bien ressenti l'envie d'un travail en commun sur les sujets importants qui concernent la communauté marocaine de Porto-Vecchio. Cela a été une rencontre extrêmement positive avec des échanges enrichissants. Dans le même temps j'ai pu rencontrer les Marocains de Porto-Vecchio et j'ai été à l'écoute de leurs préoccupations. Nous allons nous revoir de manière officielle pour travailler sur de nombreux points et aller de l'avant".

Le Consul Général, a été également, très satisfait de sa rencontre avec César Filippi: " j'avais beaucoup entendu parler de Monsieur Filippi et j'avoue que sa rencontre a confirmé tout ces dires. J'ai beaucoup apprécié nos échanges en vue de développer le travail en commun que nous pouvons faire entre la Corse et le Maroc".

Bien entendu, le moment le plus chargé en émotion s'est situé à Zonza: " c'est une certitude, le simple fait de savoir que la famille royale a séjourné dans ce lieu voici plus de 60 ans est quelque chose de très émouvant. le temps que nous avons passé à visiter le village était un moment de forte sensation. j'ai ressenti quelque chose de très fort. C'était aussi l'occasion de rencontrer, dans ces lieux chargés d'histoire des gens de valeur. S'il était possible qu'une trace de ce passage de la famille royale soit laissée dans ce village, avec pourquoi pas un endroit qui pourrait commémorer ce passage ça serait une bonne chose".



Une visite fructueuse à plus d'un titre et qui devrait permettre la mise en place de relations enrichissantes. Pour clore son périple en Corse du Sud Mohamed Harrak a rencontré le Préfet de la Région mardi dans la Cité Impériale.