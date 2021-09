Le conservatoire de Corse Henri-Tomasi a fait sa rentrée

L'heure de la rentrée a sonné pour les 207 élèves du conservatoire de Corse Henri-Tomasi en classe d'horaires aménagées. Tous avaient préparé leurs chaussons, récupéré leur flûte, violon et chauffé leur voix à l'approche de cette reprise studieuse.Cette année, la directrice régionale du conservatoire Jennifer Gamet-Rossi peut se targuer du succès qu'ont rencontré les inscriptions. Sur l'antenne de Bastia, 103 élèves font désormais partie du cursus d'horaires aménagées. Parmi eux, 58 élèves ont rejoint les classes aménagées de musique au collège Simon-Vinciguerra, 6 élèves en chant et 39 élèves en danse. A Ajaccio, les effectifs sont assez similaires : 104 élèves dont 59 élèves musiciens, 9 élèves chanteurs et 36 élèves danseurs partagent leur temps avec leurs cours au Laetitia Bonaparte.Concernant les inscriptions au conservatoire en loisir, les chiffres sont en légère hausse (5%) par rapport à l'an dernier, où les effectifs avaient considérablement chuté à cause de la Covid-19 passant de 1 400 élèves à 1 000. Cette année, Jennifer Gamet-Rossi espère pouvoir atteindre les 1 300 inscriptions."Il faut savoir que nous pouvons apporter notre soutien aux familles où les enfants n'ont pas encore de pass sanitaire puisque nous n'y sommes pas soumis. En danse, à titre d'exemple, il y a encore des places", explique-t-elle.Pourtant, ce ne serait pas ce qui explique cette augmentation selon elle. "Je pense que nous avons fait une bonne communication et que nous sommes plus exposés médiatiquement, on se fait connaître et les gens viennent", poursuit la directrice.Les inscriptions dématérialisées auraient aussi facilité les démarches, elles sont toujours ouvertes à l'adresse suivante : www.crd.corsica