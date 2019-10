Le conseil municipal de Calvi a présenté des projets structurants

Ambiance détendue mardi soir au conseil municipal de Calvi, réuni à l'Hôtel de Ville sous la présidence du premier magistrat Ange Santini.

Hélène Astolfi a été élue 5e adjointe au maire en charge des affaires sociales, des solidarités et des personnes âgées en remplacement de Françoise Sévéon démissionnaire (voir par ailleurs).

Au cours de cette session, sans doute la dernière de l'année, d'autres questions ont été abordées et votées à l'unanimité comme l'enregistrement de deux œuvres offertes à la ville, "Natale in Calvi" qui se déroulera du 5 décembre au 5 janvier dont les tarifs des chalets restent inchangés, les avances de subventions à la Caisse des Écoles et au CCAS, l'approbation et l'autorisation de signature de la convention tripartite U Svégliu calvese-CDC-Ville de Calvi et la territorialisation politique santé jeunes avec le renouvellement de la convention avec le professeur Marcel Ruffo jusqu'en 2020.

Ange Santini profitait de cette dernière question pour aborder pour la énième fois le projet d'une Maison des Adolescents ou une antenne à Calvi:

" Nous allons avoir une réunion de la dernière chance avec l'Agence Régionale Santé de Corse d'ici la fin de ce mois.

Annie Falcucci, et tous les services, se battent depuis longtemps pour que cette MDA voit le jour à Calvi mais force est de constater que ce dossier n'avance pas. Aujourd'hui il s'agit de savoir si il y a une volonté ou pas de réaliser cette Maison ou une antenne.

Ce qui est certain, c'est que pendant que des adultes se perdent dans les discussions ce sont des jeunes en difficulté qui subissent cette situation.

Ce que nous voulons c'est une réponse ferme et définitive. En fonction du résultat nous aviserons".





Des projets structurants présentés à la demande du Préfet

Le premier magistrat de la Ville poursuivait avec les questions de travaux publics et marchés publics à l'ordre du jour

" Au mois d'août dernier lors d'une réunion avec le préfet de Haute-Corse, François Ravier, nous avons évoqué certains dossiers et évoqué avec le représentant de l'État le financement de ces derniers.

En réponse, le préfet nous a demandé de présenter, si possible avant la fin de l'année, des dossiers prêts à être lancés et suffisamment élaborés qui pourraient faire l'objet d'un financement, dans le cadre du reliquat du PEI (Plan Exceptionnel d'investissement) ou du PTIC (Plan Terrirorial d'Investissement pour la Corse).

Le premier projet c'est celui de l'aménagement du théâtre de verdure de Calvi, au fond de la jetée de l'ancien port de commerce.

" La ville est propriétaire de la partie située au pied de la citadelle dans la zone de l'arrière-port de commerce qui est constituée d'un espace de 2 500 m2.

Comme vous le savez, ce site est utilisé ponctuellement pour des manifestations de plein air. La commune veut réaliser un projet culturel autour de ce théâtre de verdure qui devra permettre d'accueillir de nombreux spectacles à cet endroit.

Un projet d'aménagement est donc nécessaire afin de transformer ce site en théâtre de verdure pouvant accueillir tout type de manifestations de plein air jusqu'à 30 00 personnes.

Pour cela, des travaux d'aménagement sont indispensables: création d'accès nécessaires afin de satisfaire aux demandes des services de secours, mise en sécurité du site au niveau des protections des personnes, création d'installation démontables: blocs sanitaires, scène, gradins mobiles, et réalisation de travaux d'embellissement. L'estimation de cette opération est évaluée à 500 000€.

Pour réaliser ces travaux d'aménagement et assurer le financement de cette opération, je vous propose de demander le concours de la Collectivité de Corse au titre des aides à la culture à hauteur de 65% et 35% à la charge de la commune".



Restauration et aménagement de l'ancien Hôpital militaire dans la citadelle

Autre dossier présenté, celui de la restauration et de l'aménagement de l'ancien Hôpital militaire dans la citadelle de Calvi. Ange Santini rappelait que ce bâtiment, dont une partie est antérieure à 1844, mais qui n'est pas protégé au titre des Monument Historique, a été rétrocédé à la ville par la Collectivité de Corse, et offre une surface disponible de 930 m2.

Dossier que le maire a eu à gérer lorsqu'il était à la tête de l'Éxécutif.

" Le Groupement Arképolis a été en charge de l'étude de programmation concernant la restauration et la mise en valeur de la citadelle en Mars 2009. Un volet de l'étude porte sur l'aménagement de l'Hôpital militaire et a été mis à jour en octobre 2019.

De fait de son caractère cet de sa situation exceptionnelle et de ses potentialités, je vous propose de faire de ce lieu un pôle d'attraction majeur de la ville, un lieu culturel de premier plan, ouvert toute l'année. Le projet consiste à implanter dans ce lieu une école de musique, un auditorium et un musée à vocation historique et culturelle avec des salles d'expositions permanentes et temporaires.".

Le coût de cette opération est estimé à 3 500 000€.

Le Conseil municipal demande pour la réalisation de ce projet le concours de l'Étartau titre du PEI et du PTIC à hauteur de 80%, les 20% restants à la charge de la commune.



Rénovation de l'éclairage public

Dans ce dossier de rénovation de l'éclairage public de la Ville de Calvi, Ange Santini a rappelé au conseil municipal que, comme suite à l'annonce de la ministre en charge de l'énergie, la programmation pluriannuelle de l'énergie pour la Corse, prévoit une rénovation exemplaire à court terme de plus de la moitié du réseau d'éclairage public de la Corse.

"Afin de pouvoir déposer une candidature pour l'appel à projet sur l'éclairage public, lancé par l'Agence d'Aménagent Durable, d'Urbanisme et d'Energie, la commune a réalisé un schéma directeur de l'amélioration et de rénovation de son éclairage public.

Je tiens ici à souligner le travail ,du Cabinet d'Etude qui a réalisé un rapport très bien étayé".

Le maire devait ensuite détailler les points de ce schéma directeur avant de rappeler que le CM avait approuvé l'opération de rénovation de l'éclairage public le 15 avril 2019 et qu'il avait fixé le plan de financement relatif à l'appel à projet sur la partie rénovation énergétique. Coût de l'opération: 2 865 000,00€.

Pour assurer le financement global de cette opération et compléter le plan de financement sur la partie structurante de l'opération, le conseil municipal sollicite l'État, afin de demander des aides au titre du PEI et du PTIC



Mise en valeur de la citadelle



Dernier dossier abordé, celui de la mise en valeur de la citadelle. Comme on le sait, cette dernière vient de faire l'objet d'un programme de rénovation et de mise en sécurité pour un montant de 3 500 000€, montant obtenu lorsque Ange Santini était à la tête de l'Exécutif de Corse.

Aujourd'hui, comme l'a souligné le maire, il s'avère indispensable de poursuivre cet effort de mise en valeur de la citadelle afin de pouvoir donner du contenu à ce site remarquable.

" Cette mise en valeur s'articule sur plusieurs axes : restauration des remparts (tranche2), aménagement du Musée de la Tour du sel, mise en lumière de la citadelle, rénovation du bâtiment K pour l'accueil des artisans" précise Ange Santini.

Cette opération de mise en valeur de la citadelle de Calvi est estimée à 4 000 000€

Là aussi le conseil municipal sollicite pour le financement, le concours de l'État, au titre du PEI et du PTIC à hauteur de 80% . Les 20% restants seront à la charge de la commune