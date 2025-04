Le conclave pour élire le successeur du pape François débutera le 7 mai

Le conclave qui devra élire le nouveau souverain pontife s'ouvrira le mercredi 7 mai. L’annonce a été faite ce lundi matin par la salle de presse du Vatican, à l'issue d'une réunion à huis clos réunissant les cardinaux, la première depuis les funérailles du pape François, célébrées samedi.



En vertu des règles établies par la Constitution apostolique, le conclave devait obligatoirement commencer entre le 15e et le 20e jour après la mort du pape, soit entre le 5 et le 10 mai. Le pape François est décédé le 21 avril dernier à Rome, des suites d'un accident vasculaire cérébral.



En 2025, 135 cardinaux âgés de moins de 80 ans sont appelés à voter. Pour être élu, le futur pape devra recueillir une majorité des deux tiers des suffrages. Le processus prévoit jusqu’à quatre scrutins par jour : deux le matin et deux l’après-midi. Si aucun pape n’est élu au terme des trois premiers jours de vote, une journée de prière et de réflexion est organisée avant de reprendre les scrutins.



C'est le cardinal protodiacre, doyen des cardinaux électeurs, qui annoncera au peuple la nouvelle élection par la formule traditionnelle : « Habemus Papam ».