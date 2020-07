Le comité "Reine de cœur Corse" en quête de sa nouvelle représentante

Pour succéder à Pauline Murati ou Angelina Scaniglia, reines de cœur 2018 et 2019, les inscriptions au concours sont maintenant ouvertes aux jeunes corses. Afin de devenir l'ambassadrice reine de cœur de notre île, pas de critère de taille mais seulement être âgée de 18 à 30 ans et surtout... avoir du cœur !En effet, la future reine de beauté devra soutenir une association pendant son année de règne. A l'image d'Angelina Scaniglia, la représentante de la Corse arrivée en janvier dernier deuxième demoiselle d’honneur France, qui avait aidé l'association des étudiants infirmiers ainsi que l'œuvre caritative venant en aide aux femmes n'ayant pas beaucoup de ressources, "Bellezza sulidaria"." Le concours est basé sur les qualités de cœur de la jeune femme et sur le don de soi. La beauté n'est pas un critère important, c'est surtout l'attitude qui compte.", confie Angelina Scaniglia.Ce concours de beauté permettra à la jeune fille choisie pour représenter la Corse, de s’investir pour le comité et le CEW France, une association qui prodigue des soins de beauté aux femmes hospitalisées en cancérologie.Les inscriptions ont, déjà, commencé et se poursuivront jusqu'à début août.Pour postuler, rendez-vous sur la page Facebook de la candidate Angélina Scaniglia Reine de Cœur Corse 2019