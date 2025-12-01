Le collège de Calvi uni contre le harcèlement scolaire

Ce jeudi 6 novembre, le collège Jean-Félix Orabona de Calvi a mis en lumière la solidarité et la bienveillance à l’occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Une grande mobilisation, portée par les CPE Marie-Rose Acquaviva et Déborah Casanova, qui a réuni l’ensemble des 450 élèves et personnels autour d’actions symboliques et fédératrices.



« Cette année, l’action collective était différente de l’an passé. L’année dernière, c’était les post’it, cette fois, nous avons choisi un geste fort et visible », explique Déborah Casanova, encore émue par la réussite de la journée.

Les élèves ont collé leurs empreintes de main avec un mot à l’intérieur, sur les colonnes jaunes des couloirs de l’établissement. Un acte collectif qui restera dans l’établissement. « Un rappel permanent de cette journée et de son message. »



Tout au long de la matinée, intercours et temps d’échanges ont permis aux élèves de s’exprimer. « Certains ont lu des poèmes sur le respect et la tolérance, avant de participer tous ensemble à la photo aérienne organisée à 13h30 grâce au drone de Jean-Pascal Lanzi, professeur de technologie, immortalisant l’ensemble du collège, jusqu’à la Citadelle de Calvi en arrière-plan. Franchement, c’était top ! », souligne la CPE, avant d’ajouter « Je suis trop contente, le rendu est magnifique, ça donne vraiment bien ! »



En parallèle, les ambassadeurs contre le harcèlement, un groupe de 34 élèves volontaires, tenaient des stands de sensibilisation et de vente de petits objets symboliques. Bracelets, gadgets, affiches. « La mission de ces ambassadeurs, repérer, alerter, et surtout ne jamais rester spectateurs. Parfois, dire simplement stop à un camarade qui va trop loin, c’est déjà agir », rappelle Déborah Casanova.

Ce dispositif existe désormais depuis trois ans au sein de l’établissement et a déjà permis de désamorcer plusieurs situations avant qu’elles ne prennent de l’ampleur et ne dégénèrent. « On sait que les réseaux sociaux compliquent les choses. Le cyberharcèlement déborde souvent sur le collège. C’est pour cela que nous insistons sur le dialogue entre élèves, professeurs, familles. Toute la communauté éducative doit collaborer pour intervenir rapidement », ajoute-t-elle.



L’esprit de cohésion s’est prolongé jusque dans les moindres détails, avec un repas vert à la cantine, des personnels habillés aux couleurs de la campagne et une ambiance unie et bienveillante. « Ce sont des journées qui nous rassemblent, comme celle du cross demain. Il y fait bon vivre dans notre collège de Calvi et on s’y sent bien», », conclut la CPE.



Les élèves ambassadeurs l’ont résumé à leur manière

« Être ambassadrice m’a montré qu’on pouvait tous être unis, que nos différences étaient notre force, et qu’ensemble, on s’élève tous ensemble contre ce fléau, » a notamment résumé Lesia Miglioretti.

Une leçon de vie et de solidarité que le collège de Calvi compte bien faire rayonner toute l’année.