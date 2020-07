Le collectif des socioprofessionnels de Balagne demande la réouverture des établissements de nuit

Le courrier des socioprofessionnels



Monsieur le préfet de Haute Corse,

Nous attirons votre attention sur les limitations d’horaires des établissements de nuit, le choix d’une destination de vacance se fait en 3 axes primordiaux le premier reste inévitablement l'attractivité en deuxième le transport et pour terminer le troisième l'hospitalité.





L’attractivité et une forte valeur ajoutée aux destinations touristiques et génèrent beaucoup de liquidité au niveau économique elle est la 3ème dépense du tourisme après le transport et l'hébergement elle se décompose en 4 catégories :





Catégorie sport ( Marche, Vélo, Voile, Plongée, Canyoning etc.)

Catégorie instructive et découverte (musée, guide touristique etc.)

Catégorie détentes (Plage, Massage , SPA, Thalassothérapie, Restaurant, Glacier, etc.)

Catégorie divertissement (Théâtre, cinéma, Salle de jeux, Bar Befor (avant boite de nuit), discothèque, Piano Bar)

Pour qu’une destination touristique Balnéaire soit prisée par tous les touristes ces 4 catégories doivent être proposées impérativement, dans le cas contraire certaines catégories de touriste ne prendront même pas la peine de venir en vacances en Corse ou même en France ils partiront dans des pays étrangers qui proposent ces attractivités et ceci serait encore une fois une catastrophe économique et sociale.





La Balagne est composée de ce panel de catégorie et les acteurs économiques de certaines catégories sont quasi exclusifs en saison estivale c’est pour cela que nous en demandons votre bienveillance auprès de certains acteurs économiques comme les Before; les pianos-bars de revoir leurs conditions d’ouvertures car leur modèle économique ne permettant pas de rentrer dans leurs frais avec seulement 3 heures d'activité pleines, afin d'avoir une rentabilité économique leur temps de travail doivent être d'un minimum de 5 heures pleines d'ouverture au public ce qui reste déjà faible en considérant que le personnel pour les établissements de nuit est plus important que ceux de jour rien qu'avec les moyens de sécurité mis en place et de plus les normes de distanciation qui réduit considérablement leur capacité d'accueil impact sur leur chiffre d’affaires.





Nous vous proposons de travailler ensemble si vous estimez un besoin, à l'élaboration d'un cahier des charges afin de trouver le bon compromis social, commercial et sociétal mais nous appuyons fortement sur les délais car c'est en juillet et Août que ces activités sont rentables.





Les risques d’une non-ouverture de ces établissements feraient perdre par effet induit une très forte partie des flux économiques de l'ensemble des 4 catégories énoncées ci-dessus en plus des transports et des hébergeurs, le risque d'une ouverture limité mettrait en péril les établissements qui prendront le risque d’ouvrir.





lLeffet induit en plus de ceux évoqué (par un manque de flux touristique) s'étendrait à l'ensemble des catégories socioprofessionnel pour exemple : des saisonniers actifs moins importants et un grand nombre resté au chômage ainsi que la possibilité de mise en faillite de certains établissements entraînant une forte note à payer par l’État.





Nous restons à votre disposition pour une éventuelle réunion ou toute autre forme d'échange à votre convenance."