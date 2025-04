Le cœur bleu du Sporting de Bastia pleure Jean-Pierre Giordani

Né à Zalana, "Johnny" Giordani faisait partie de cette génération dorée qui a porté les couleurs bastiaises jusqu’au sommet du football français au début des années 70.

Sa carrière atteint son apogée lors de la saison 1971-1972, lorsque le SEC Bastia réalise un parcours mémorable en Coupe de France. L’équipe atteint la finale, disputée au Parc des Princes, face à l’Olympique de Marseille de Skoblar et Magnusson. Malgré la défaite (2-1), cette épopée reste gravée dans les mémoires insulaires, et Johnny Giordani en fut l’un des héros.



Ailier gauche de formation, il était redouté pour sa vitesse fulgurante sur le flanc gauche, ses débordements tranchants et sa capacité à semer la panique dans les défenses adverses. "Quand Johnny prenait le couloir, on savait que ça allait chauffer", se souviennent aujourd’hui les anciens supporters. Sa vivacité balle au pied, alliée à une belle intelligence de jeu, faisait de lui un atout offensif de premier ordre pour l’équipe bastiaise de Pierre Cahuzac, que l'entraîneur ajaccien du Sporting avait fait franchir le col de Vizzavona en 1970 après deux saisons passées au GFCA.





Mais au-delà du terrain, c’est sa faconde méridionale, son accent chantant et son goût pour la bonne humeur qui faisaient de lui un personnage à part. "Johnny, a toujours une vanne, une anecdote, une histoire de vestiaire à raconter", disaient à l'époque ses coéquipiers. "C’était un vrai personnage, quelqu’un d’authentique…"





Après sa carrière de joueur qui passa encore par Avignon, puis Corte - il avait joué son dernier match en 64e de finale de coupe de France en 1984 face à Orange - Johnny qui était père de 3 enfants, s'était fixé dans le centre-corse où il vivait au contact de la nature, se partageant entre la castanéiculture et la production de légumes, multipliant les engagements dans la vie locale s'intéressant à Furiani suivant, toujours, avec un vif intérêt, les exploits de ses successeurs .





Sa disparition suscite une vive émotion dans le monde du football insulaire et dans le cortenais.

De nombreux témoignages affluent pour saluer la mémoire de cet ailier au grand cœur, de ce Corse amoureux du ballon rond et de son maillot bleu.

Le Sporting, lui, ne manquera pas de lui rendre hommage dès ce vendredi à la faveur de la venue de Grenoble à Furiani, mais le plus beau cadeau à lui faire serait de faire vibrer victorieusement ce stade de Furiani que… Johnny lui même l'a fait pendant 5 saisons au cours desquelles il a disputé 156 matchs et inscrit 23 buts pour le compte des "bleus" !

Ciao Johnny !



Les obsèques de Jean-Pierre Giordani seront célébrées ce vendredi à 15 heures en l'église de l'Annonciation à Corte