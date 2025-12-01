Le chômage poursuit sa hausse en Corse au 3ᵉ trimestre 2025

Le nombre de demandeurs d’emploi continue de grimper en Corse. Selon les chiffres publiés par la Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques du ministère de l’Intérieur (DARES) pour le troisième trimestre 2025, l’île compte désormais 26 080 inscrits aux catégories A à E de France Travail. Un chiffre en hausse de 4,4 % sur trois mois et de 9,4 % sur un an.



Dans le détail, 22 100 personnes sont inscrites dans les catégories A, B et C, dont 14 640 sans emploi (catégorie A) et 7 460 en activité réduite (B et C). Cette progression s’inscrit dans un contexte où la réforme France Travail a profondément modifié le périmètre du public accompagné. Depuis le début de l’année, de nouvelles catégories — F et G — ajoutent en effet 3 900 personnes supplémentaires à ces chiffres dont 696 en parcours social et 3 200 en attente d’orientation. Ces publics, auparavant suivis par d’autres dispositifs, sont désormais intégrés aux statistiques globales, ce qui explique en partie la hausse observée.



Mais même en ne tenant compte que des catégories historiques, la tendance reste à la hausse avec +5,2 % pour les A, B, C sur le trimestre, soit 1 090 inscrits supplémentaires, et +12,4 % sur un an. La catégorie A seule progresse de +5,8 % sur trois mois (+800 personnes) et de +12,4 % sur un an. À titre de comparaison, la hausse nationale s’établit à +1,5 % pour les catégories A, B, C et +1,6 % pour la catégorie A.



L’étude de la DARES relève également que les deux départements insulaires connaissent des évolutions quelque peu différentes : la hausse s’établit ainsi à +4,2 % en Haute-Corse et à +6,4 % en Corse-du-Sud pour les catégories A, B, C, et à +3,9 % et +7,9 % respectivement pour la seule catégorie A. Sur un an, la progression atteint +11,8 % en Haute-Corse et +13,2 % en Corse-du-Sud (A, B, C), et +11,2 % et + 13,8 % pour la catégorie A.



Des jeunes particulièrement touchés



Si cette hausse touche toutes les tranches d’âge, les jeunes sont particulièrement concernés.

Chez les moins de 25 ans, le nombre d’inscrits en catégories A, B, C bondit en effet de +9,3 % sur le trimestre et de +33,6 % sur un an. La catégorie A seule poursuit son ascension avec +12,9 % sur trois mois et +37 % en un an. Les 25-49 ans enregistrent pour leur part une hausse plus contenue (+4,9 % et +9,4 % pour A, B, C), tout comme les 50 ans et plus (+3,9 % et +9,7 %).



Les données de la DARES révèlent aussi une évolution notable du profil des demandeurs d’emploi. En Corse, la part des inscrits depuis plus d’un an représente 28,2 % des demandeurs d’emploi, contre 44,1 % au niveau national. Les inscrits de longue durée augmentent néanmoins de +6,1 % sur le trimestre et de +13,5 % sur un an, tandis que ceux inscrits depuis moins d’un an progressent de +4,8 % et +12 %.