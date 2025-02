Le chinois séduit de plus en plus d’élèves en Corse, du collège au lycée

En Corse, plusieurs collèges et lycées proposent des cours de chinois, de la 6e à la terminale, en LV2 ou LV3. Une langue qui conquiert de plus en plus d’élèves chaque année : en septembre 2024, 93 nouveaux élèves de 6e, et 91 nouveaux élèves au lycée ont décidé d’apprendre la deuxième langue la plus parlée au monde. Dans deux établissements bastiais, les cours sont dispensés par Xin Devichi, qui constate une évolution chez les élèves depuis plusieurs années, mais aussi la naissance de vocations chez certains, qui poursuivent leurs études en Chine.



Ils sont collégiens ou lycéens et ils apprennent la deuxième langue la plus parlée au monde. Depuis plusieurs années, quelques établissements des régions bastiaises et ajacciennes proposent des cours de chinois : le collège-lycée Jeanne d’Arc, le collège et le lycée Fesch, le collège Simon Vinciguerra et le lycée Giocante de Casabianca. Les cours, au sein de ces deux derniers établissements, sont dispensés par Xin Devichi, professeur depuis 2013. “À l’époque, la Corse était la seule région de France où aucun cours de chinois n’était proposé”, explique-t-elle. “Il y a eu une volonté de la part des collèges et des lycées d’ouvrir des classes, et c’est comme ça que j’ai commencé.”



Depuis, la langue est de plus en plus prisée par les élèves chaque année. “Cette année, j’ai un groupe d’environ 15 élèves dans chaque niveau, de la 6e à la terminale, en LV2 ou en LV3”, précise Xin Devichi. “Je sens une vraie évolution année après année. Il y a de plus en plus de demandes de la part des élèves, qui souhaitent apprendre la langue. Je pense qu’ils prennent conscience que le monde extérieur change, et notamment en Chine avec l’arrivée de l’intelligence artificielle et des robots. Les nouvelles technologies ont une vraie influence sur les élèves.”