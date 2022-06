Le chemin des chapelles rouvert à Pietracorbara grâce à trois associations

Si l’association Chapelles Pietracorbara œuvre tout au long de l’année pour l'entretien du patrimoine religieux de la commune, ses membres se sont associés à d'autres associations du village pour effectuer le nettoyage d’un chemin de randonnée qui relie la chapelle Saint-Césaire à Cortina à la chapelle Saint-Pancrace à Lapedina.

Ce sentier a connu bien des vicissitudes. Tracé dans le cadastre napoléonien de 1860 et reproduit dans celui de 1960, il est de moins en moins utilisé par les habitants du village qui lui préfèrent, au XXè siècle, la route départementale (CD 232). Réouvert, en 2011 puis en 2016 il est de nouveau accessible aux randonneurs depuis mai 2022 grâce à l’intervention de l'association, en collaboration avec Petra Viva et Chemin de Lumière. Les trois associations ont, en effet, conjugué leurs efforts afin d’offrir aux promeneurs un parcours exigeant, entre deux hameaux de la haute-vallée de Pietracorbara. Le chemin traverse deux ruisseaux, l’Olmu et la Muligna qui se rejoignent au lieu-dit Fiumacce. Il offre un point de vue intéressant sur la vallée. Le sentier passe aussi non loin du hameau ruiné de Vecchjulacce.

Le trajet, entièrement accessible, nécessite un surcroît de vigilance à l’approche des ruisseaux (rochers glissants). A certains endroits le sentier est étroit et mérite que l’on s’y engage avec prudence. Toutefois, dans son ensemble, le parcours peut être fait en famille. Frais et ombragé, il convient en toutes saisons, principalement au printemps et en été.