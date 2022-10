Le changement climatique, fil rouge de la fête de la science ce week-end à Campile

L'événement de ce dimanche est un temps fort de la programmation culturelle de Campile. Soutenue par la Collectivité de Corse, la structure Orma Creazione a vocation à redynamiser la culture sous toutes ses formes. Associer culture et territoire est le leitmotiv de Christine Juda, Hélène Savelli et François Griffi l'équipe de Orma Creazione, aidés dans leur démarche par de nombreux bénévoles, le village débattra du changement climatique, Laurent Ballesta, parrain de régional pour la Corse de la Fête de la Science, sera présent à 9h30 à la salle des fêtes du village.



Les conférences et ateliers s'égrèneront toute la journée. Les visiteurs auront le privilège de rencontrer et échanger avec le scientifique de renom Laurent Ballesta. Biologiste, photographe et plongeur, le scientifique est un témoin direct des changements climatiques concernant la vie sauvage sous-marine. Fort de son expérience et de ses recherches, et auteur de plusieurs ouvrages , il propose une vision singulière du monde sous-marin avec un regard naturaliste et artistique. Adultes, enfants, scientifiques ou néophytes tous pourront prendre part aux conférences et animations au cœur du village. Quelles sont les modifications du climat, comment s'adapter aux changements et surtout de quelles manières endiguer les changements à venir, autant de questions que Laurent Ballesta pourra partager avec le public. Ce dimanche, Campile sera le village de la science, une initiative louable de Orma Creazione qui valorise la culture et participe au rayonnement de celle-ci dans les territoires dits de 'l'intérieur'.



Le programme, conférence, échange et observation



Dimanche, la journée débutera par une conférence à 9h30, la thématique retenue met en exergue l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Conférencier et animateur proposeront une vue d'ensemble qui s'appuie sur le constat à l'échelle planétaire des modifications climatiques, puis se focalisera sur une démarche plus centrée sur la Corse, montrant l'impact du changement climatique, et les leviers à adopter pour l'atténuer et s'adapter. La conférence intitulée , un voyage à travers les systèmes agroforestiers corses d'hier et d'aujourd'hui, soulignera l'importance à créer une future filière agroforestière résiliente et adaptée au changement climatique. L'association 'I Chjassi Muntagnoli' interviendra sur ce thème illustré par un focus sur l'histoire de la châtaigne. Échanges avec l'assistance et partages d'observations suivront cet exposé.



Un atelier ludique ' Teindre avec les plantes' poursuivra le programme. Destinée au jeune public, l'animatrice Alice Lenzini montrera comment réaliser de façon traditionnelle une teinture sur tissu à partir de plantes du maquis ou de jardins potagers et ornementaux. Chaque participant pourra repartir avec sa propre création, sac en coton coloré, petit c arnet nuancie r confectionné pendant l'atelier seront le moyen de se divertir, mais aussi d'apprendre à utiliser des matières premières dans le respect de la nature.



C'est ce dimanche à Campile que les visiteurs pourront débattre des thématiques du climat et de l'urgence écologique en présence d'un grand observateur du monde sous-marin Laurent Ballesta .