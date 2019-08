Le centre de formation de l’ACA valide un partenariat vecteur de langue corse

Christian Leca, le nouveau président de l’ACA et Sébastien Bannier, directeur du centre de formation du club « rouge et blanc » avaient convié la presse ce mercredi afin de présenter les quatre partenaires majeurs – une première pour le club - visibles durant toute la saison sur les équipements des équipes engagées en compétition nationale qui constituent la formation du club. L’équipe réserve, les U17 et les U19 nationaux.

Trois de ces partenaires sont historiquement connus. Il s’agit de l’enseigne Gamm vert, représentée par son responsable Augustin Torre, lui-même ancien dirigeant « rouge et blanc », l’entreprise Pro Déménagement et l’assurance Allianz impliqués auprès de l’ACA a souligné le président du club. En revanche, le quatrième est un nouveau venu, l’organisme de formation Aflokkat qui a créé un programme innovant en faveur de la langue corse, Aiò, avec le soutien de la Collectivité de Corse. « Cette démarche s’inscrit dans la continuité du travail que nous effectuons au niveau de la langue, rajoute Christian Leca, nous sommes fiers de mettre le football au service de la promotion de la langue corse. »





Pour Sébastien Bannier, « les jeunes du centre de formation doivent s’identifier à leurs aînés et s’imprégner des valeurs insulaires. En s’appuyant sur la langue corse, ce lien va se solidifier. »

Après le site, les installations et l’entrée du stade, l’ACA continue dans sa démarche visant à la promotion du corse avec un développement important, beaucoup de visibilité et du contenu…

Cette saison, l’équipe de NIII, les U17 et U19 nationaux arboreront sur leurs tenues, les logos de leurs quatre partenaires. Accordant, donc, une place importante à la langue corse. Une manière d’en poursuivre la promotion.