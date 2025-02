Le carnet de deuil de CNI - Corte-Venaco

Ses parents adorés Cathy ALBERTINI et Sébastien ALDROVANDI, Candy son petit chien ont l’immense douleur de vous faire part de la disparition du soleil de leur vie



La merveilleuse

Chloé ALDROVANDI

Survenue le samedi 15 février 2025



Ses grands-parents,

Mr et Mme Dominique ALDROVANDI, le Dr Jean-Marcel SENCY, Mr François ALBERTINI, Mme Louise ARRIGHI.

Ses oncles et tantes adorés

Mme Sandra ALDROVANDI et son compagnon Anthony GABRYSZEWSKI, Sienna sa petite cousine chérie et Antoine

Mr et Mme Jean-Louis et Marjorie SENCY

Mr Pierre-Ange SENCY et ses enfants Pierre-Ange et Saveria

Mr Jean-Charles SENCY

Mme Flora ALBERTINI

Son parrain Jean-Michel GRIMBERT et sa marraine Pauline LEBOIS-ALBERTINI

Mr et Mme Philippe et Bernadette LEBOIS-ALBERTINI son oncle et sa tante chéris, leurs enfants et petits-enfants,

Mme Marie-France MAESTRACCI, Pierre-Joseph

Mr et Mme Lucie et Fabien MAESTRACCI-PIERALLI et leur fils

Mme Marie-Ange ALFONSI, son compagnon, ses enfants et sa petite fille

Mr et Mme Paul-Antoine COLONNA, leurs enfants et petits enfants

Mme Marie-Christine ARRIGHI et ses enfants

Mr et Mme Tony ARRIGHI, leurs enfants et petits enfants

Mr et Mme Sébastien VIGNOLI et leurs enfants

Mme Marie GRIMBERT, ses enfants et petits enfants

Mr et Mme Jean-Bernard FANTI, leurs enfants et petits enfants

Ses cousins Loïc et Silvain, Thomas et Baptiste, Elisa et Anthony, Louis et Henri, Sienna et Antoine, Léa, Ange-Etienne

Sa famille de cœur,

Mr et Mme Gaby ORI et Vanina BORROMEI et leur petit Carlu-Andria

Mr et Mme Pasquale et Paola LEPIDI-ALBERTINI

Mr et Mme Tony et Andrée COSTA, Stéfane et Eva sa cousine chérie

Mr et Mme Patrice et Muriel LIBERI, et leur fille Délia

Mr et Mme Thomas et Paule-Marie MARCHIONI-CHIARASINI

Mr Jordan COSTA

Ses amis d’enfance et ses si nombreux amis

Les familles ; parents, alliés et amis

ALBERTINI, ARRIGHI, ALDROVANDI, ALFONSI, LEBOIS, PIERALLI, ANTOINE, MERIEUX, OTTOBRINI, CASTELLI, LESCHI, BALDACCI, VILLA, LENZIANI, CASABIANCA, MARIOTTI, FERRAT-MORANDINI, PAOLI, COSTA, BALDUCCHI, GRISCELLI, LUCCHINI, LECA, MERLE DES ISLES, FRANCESCHI, MARCHINI, GENNARI, TRISTANI

Les amis du RMCC

La famille remercie le Docteur Xavier POLI pour son affection et son indéfectible soutien ; les pompiers de Ponte Leccia et de Corte.



La famille souhaiterait uniquement des fleurs blanches.



Les condoléances seront reçues à la chapelle Sainte Croix, ce jeudi 20 Février 2025 à partir de 9 heures.

La levée du corps aura lieu ce même jour à 13h30.

La cérémonie religieuse sera célébrée à 14 heures en l’Eglise de l’Annonciation à Corte.



Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.