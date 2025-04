Le cardinal Bustillo rend hommage au Pape François lors du JT de France 2

C’est depuis Jérusalem qu’il a pris la parole. Silencieux depuis la mort du Pape François ce lundi matin, le cardinal François-Xavier Bustillo a rendu hommage au Souverain pontife durant le JT de 20 heures de France 2, depuis la Terre Sainte, où il se trouve dans le cadre d’un voyage prévu de longue date.

Interrogé sur la venue du Pape François en Corse le 15 décembre dernier, il a rappelé « ne pas avoir lancé d’opération séduction » pour décider François à faire le voyage. « Le Pape a souhaité connaitre, comprendre, la piété populaire qui existe en Corse », a-t-il souligné, « Nous avons longuement parlé avant pour préparer sa venue et nous avons pu échanger et comprendre ce que le Pape voulait voir ».



Proche du Souverain Pontife, qui avait notamment préfacé son livre et l’avait nommé cardinal, l’évêque de Corse a dépeint le portrait d’un « homme libre » qui avait « beaucoup d’humour et de simplicité dans l’échange ». « Il avait un côté simple, facile et accessible », a-t-il commenté. « Il ne disait pas tout, ne racontait pas tout, il avait son mystère, mais il a toujours fait ce qu’il croyait bon et bien pour les autres », a-t-il encore noté en réponse aux questions de France 2, ajoutant : « On a vu ces jours-ci qu’il avait du mal à parler, on peut dire qu’il aura donné jusqu’à son dernier souffle ».



Nommé cardinal en septembre 2023, François-Xavier Bustillo participera pour la première fois à un Conclave afin d’élire un nouveau Pape. Un moment qu’il appréhende avec sérénité. « D’abord il va y avoir le protocole ecclésiastique. On va vivre un moment important, enterrer le Papen on va l’accompagner jusqu’au bout. Ensuite il y aura les congrégations générales, nous allons nous retrouver tous les cardinaux, nous allons échanger, mieux se connaitre, essayer de voir la vision que nous avons de l’Église et ensuite il y aura le Conclave durant lequel nous allons voter et donner au monde un Pape », a-t-il détaillé avant de conclure : « Je suis novice dans le domaine, mais il y a quelque chose d’assez magnifique dans le fait de savoir que 135 hommes, les cardinaux, vont devoir choisir un Pape pour 1,4 milliards de Catholiques. Nous ne pensons au passeport de l’un ou de l’autre, à l’intérêt pour l’un ou pour l’autre, mais nous devons penser au bien pour les Catholiques, au meilleur pape pour les Catholiques. C’est notre responsabilité ».