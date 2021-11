Le bus de l’Aventure du vivant fait étape à Bastia

C’est en présence, notamment, de Sabine Hofferer, Directrice de la DRAAF (Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt), Bruno Benazech, Directeur des services académiques, Philippe Peretti, adjoint au maire de Bastia, et Jean-François Sammarcelli, président de la Chambre régionale d'agriculture, de représentants de la Collectivité de Corse, de la directrice de l'EPL de Borgo, de Pôle Emploi qu’a été inauguré ce « Village de L’Aventure du Vivant »



A travers ce village qui présente toute la diversité des métiers de la terre, de la nature, du végétal, du bois, de la forêt et des animaux, l’objectif est de faire découvrir aux jeunes collégiens et lycéens, au grand public, aux demandeurs d’emploi ainsi qu’aux enseignants et aux prescripteurs d’orientation la diversité des formations de l'enseignement agricole : les formations scolaires, l’apprentissage, la formation continue des adultes, les parcours de formation et les métiers du vivant en Corse. Au programme animations, projections de films, simulateur de conduite d'engin, casques de réalité virtuelle, visites de scolaires, rencontres avec les formateurs et tables rondes et conférences.



«Cette manifestation est destinée au tout public » précise Sabine Hofferer, Directrice de la DRAA, « Elle doit permettre de faire connaitre tous les métiers de l’agriculture dont une nébuleuse de métiers innovants, en pleine mutation, s’adaptant aux problèmes de notre époque comme le réchauffement climatique, en étant inventifs. elle s’adresse aussi à toutes les perosnnes qui s’occupent de l’orientation, aux demandeurs d’emplois. Elle se veut un éclairage sur ces métiers qui sont de plus en plus techniques. Elle s’adresse aux scolaires notamment les classes de 3ème et 4ème ».

Une animation qui n’est pas s’en déplaire, bien au contraire, à la municipalité bastiaise : «Depuis quelques années, et cela fait partie de la politique de ville, nous faisons en sorte de faire revivre son territoire agricole à la ville » explique Ph. Peretti. « Bastia a été par le passé une ville agricole. Aujourd’hui et c’est parfois décrié, nous avons réservé des espaces pour l’agriculture. On espère bien ainsi attirer de jeunes agriculteurs en ville. Bastia peut très bien accueillir viticulteurs, éleveurs, agriculteurs de toutes sortes ».

Satisfait aussi, J.F.Sammarcelli, le président de la Chambre Régionale d’Agriculture : «L’aventure du vivant, c’est l’aventure de la vie. L’agriculture est la compagne de l’homme, de sa naissance à sa mort. En Corse nous avons autant de microrégions que de filières : 17 filières en tout dont des nouvelles qui viennent s’adosser aux traditionnelles. Chacun peut y trouver sa voie. Aujourd’hui la meilleure façon d’apprendre c’est l’enseignement. Autrefois, ce sont les parents qui transmettaient à leurs enfants les enseignements, mais aujourd’hui cela ne suffit plus. Les produits obéissent aujourd’hui à des lois de consommation qui exigent de la technicité et donc des formations. Et en Corse on a la chance d’avoir deux structures, deux pouponnières à Sartène et Borgo. L’ambition des 3 chambres d’agriculture de Corse c’est de faire une agriculture basée sur l’agro écologie et l’agroforesterie ».



Sur place les jeunes pourront être guidés par des «Ambassadeurs du vivant » comme Jean-Jo, élève de terminale CGEA au Lycée agricole de Borgo : «Aujourd’hui beaucoup de jeunes ont une image vieillotte de l’agriculteur. Or cela demande technicité, gestion économique, agronomie que nos parents ne peuvent nous inculquer car les exploitations ont évolué. Lors de cette opération on peut mettre en avant de nombreux métiers qui sont enseignés dans notre lycée, notre savoir-faire aussi sur des produits comme l’huile d’olive ou le miel».