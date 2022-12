Le bel élan de solidarité des enfants de Bastia pour la Sant’Andria

Depuis quelques années, la ville de Bastia a ravivé cette fête de Sant’Andria du 30 novembre qui consiste à fêter le passage de l’automne à l’hiver. Les différents services de la Ville (langue Corse, Animation, politique éducative, DRUCS, et Centre Communal d’Action Sociale…) se sont ainsi mobilisés pour monter un programme d’animations gratuites à destination des enfants afin de leur faire découvrir ou redécouvrir cette coutume.



Tout a commencé le 15 novembre avec la collecte des denrées alimentaires non périssables dans plusieurs points de collecte municipaux (Mairie de Bastia, Casa di l’Anziani, Centre Social Communal François Marchetti, salle polyvalente de Lupinu). Le mardi 29 novembre, les enfants des écoles de la ville (Calloni, Ventura, Subissi, Reynoard, Amadei, Campanari, Charpak, Jeanne d’Arc, Gaudin, Desanti, Defendini ainsi que la Crèche de Montesoro) ont organisé une grande collecte au sein de leurs établissements. Le Petit Train de la ville, avec à son bord le conteur Robert Archiapati, a ensuite fait le tour de ces écoles pour récupérer la nourriture récoltée et l’acheminer à la salle polyvalente de Lupino pour la distribuer aux 4 associations caritatives partenaires : Partage, Restos du cœur, Secours Catholique et U Ristorante Suciale.





Dans l’après-midi les écoles ayant participé à la collecte (plus de 300 gamins) se sont retrouvées à la salle polyvalente pour un spectacle avec Anaïs Gaggeri et les enfants de l’école Charles Andrei accompagnés par les musiciens de la Squadra Citadell’anima Sacha Duvigneau et Andria Aitelli, suivi d’un beau récital de Carlotta Rini.





Ce mercredi 30 novembre à la Maison des quartiers sud s’est tenu en matinée un café numérique sur le thème de la Sant’Andria. L’après-midi a été une nouvelle fois consacrée à un appel au don de nourriture avec les associations caritatives.

Parallèlement se sont déroulées des animations pour les enfants de 3 à 11 ans sur le thème de la Sant’Andria et des valeurs qu’elle véhicule.





Un goûter bio offert par le Centre Communal d’Action Sociale a clôturé cette belle fête sous l’œil ravi du maire de Bastia, Pierre Savelli. « C’est une fierté de voir toute cette jeunesse dans cet état d’esprit, s’investir dans cette fête avec enthousiasme. C’est un message d’espoir aussi. Ils sont tous dans le partage, la solidarité et le chantent. La solidarité doit être au cœur de l’engagement. A l’époque le partage et la solidarité étaient presque innés chez nous. C’est peut-être moins le cas aujourd’hui mais les enfants retrouvent ces valeurs et il nous faut cultiver ces liens intergénérationnels »





Retour en vidéo sur ces 2 belles journées