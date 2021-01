Le beau geste de l'association "Fonds de solidarité de L'Ile-Rousse - Balagne"

"L'association "Fonds de solidarité de L'Ile-Rousse - Balagne" tenais à vous remercier pour la participation à notre cagnotte en ligne sur la plateforme Move qui nous a permis de récolter 6 380 € afin de permettre à des organisations d'aider les personnes en difficulté et prévenir des futures crises sanitaires. Les fonds récoltés ont été remis ces derniers jours aux organisations associatives et sociales oeuvrant sur le bassin de vie de L'Île-Rousse : Secours catholique, EHPAD Age d'Or, Centre communal d'action sociale, Centre intercommunal d'action sociale, et Mairie de L'Ile Rousse afin de constituer une réserve de matériel sanitaire nécessaire en cas de nouvelle crise épidémique.