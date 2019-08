Le beau don de l’association « In memoria à Vincentu » au SSR de l’hôpital de Bastia

L’association « In memoria à Vincentu », basée à Cristinacce a été créée en 2011 à la suite du décès du jeune Vincentu Versini le 27 mai de cette année là dans un accident de la route. Depuis, l’association présidée par Antone Casanova, qui comprend une vingtaine de membres, organise des évènements sportifs et culturels afin de récolter des fonds pour des campagnes de prévention routière mais aussi pour venir en aide à des associations caritatives et aux établissements hospitaliers de Corse.





Avec l’argent récolté lors d’un grand concours de boules, en 2017 l’association avait ainsi fait don de 3 appareils au service de rééducation et de réadaptation fonctionnelle du centre hospitalier de Bastia : une unité de travail en ergothérapie, un verticalisateur et un acquabike. Elle a aussi permis d’équiper le V240 d’Ajaccio (Hôpital Eugénie) d’un vélo de rééducation, d’un appareil magneto pour la pression artérielle et un rameur.

« Depuis 2012, notre association a dépensé 40 000 € sous forme de matériel destiné à des associations ou aux hôpitaux » souligne Marie-Hélène Nesa, la trésorière. « Nous intervenons aussi à l’université de Corse lors d’opération de sensibilisation à la sécurité routière » complète Antone Casanova.





Ce jeudi, Chantal Risticoni, cadre de santé des rééducateurs du Service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) spécialisé dans la prise en charge des affections de l’appareil locomoteur et des affections du système nerveux de l’hôpital de Bastia (ouvert en 1996) a présenté le matériel acheté en fin d’année par l’association « In memoria à Vincentu », d’un montant de 8.000 euros.

Ainsi le service s’est vu doter d’un vélo droit (3634 € ), d’une pressothérapie (2857 €) ainsi que de petit matériel de rééducation pour les kinésithérapeutes (environ 1000 €) .





«Ce don de matériel permettra d’améliorer la prise en charge des patients atteints d’une pathologie aussi bien traumatique que neurologique et de diversifier les exercices lors des séances pour une meilleure récupération » souligne Chantal Risticoni. « La pressothérapie est un appareil qui permet le drainage lymphatique et circulatoire pour les membres inférieurs et supérieurs. L’appareil sert aussi à la rééducation des femmes soignées pour le cancer du sein ».





Le SSR de Bastia comprend une quarantaine de personnes entre médecins, neuropsychologues, kinés, ergothérapeutes, orthophoniste, éducateur sportif, infirmier(e)s, brancardier, aides-soignantes, secrétaires. «Le service comprend 28 lits en hospitalisation complète plus 24 en hospitalisation de jour » ajoute Chantal Risticoni. Quant à l’associu « In memoria à Vincentu », de nombreux projets sont en cours pour de nouveau venir en aide aux accidentés de la Route.