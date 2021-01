Covid-19 - Un foyer de contamination à l'hôpital de Bastia

Une situation de cluster (foyer de contamination) de la COVID-19 a été détectée au Centre Hospitalier de Bastia, au sein d’un service d’hospitalisation de l’établissement. Un patient se trouve être à l’origine de ce cluster. Ce patient, bien que testé négatif à son admission au dépistage par prélèvement nasopharyngé, était en fait porteur de la COVID-19 (faux négatif), ce qui a été confirmé par un examen diagnostic complémentaire.





A la suite de ce dépistage positif, le patient concerné a été transféré et hospitalisé au sein du service dédié à la prise en charge des patients atteints de la COVID-19. Par mesure de précaution, l’ensemble des autres patients et des personnels hospitaliers du service ont fait l’objet d’un dépistage à la COVID-19 par test RT-PCR. Cependant, et malgré l’application rigoureuse des mesures barrières en milieu hospitalier, une situation de cluster a été rapidement identifiée au sein de ce service.





Des mesures d’hygiène renforcées ont été mises en œuvre afin d’éviter une propagation de l’épidémie. Ainsi, des Equipements de Protection Individuelle (EPI) supplémentaires dédiés COVID ont été mis en place (dont port de masque FFP2, tenues à usage unique).





L’ensemble des patients du service sont pris en charge dans des chambres individuelles.

Par ailleurs, par mesure de précaution, ce service n’admet plus de nouveaux patients jusqu’à nouvel ordre.

Les patients relevant de ce service et nécessitant une hospitalisation sont dès lors orientés et hébergés vers les autres secteurs d’hospitalisation de l’établissement.

L’évolution de la situation fait l’objet d’un suivi particulier par la cellule de crise COVID du Centre Hospitalier de Bastia





On ignorait ce mardi soir le nombre de personnes concernées par ce cluster.