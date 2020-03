Le bateau en avarie : 70 ressortissants sardes bloqués à Bonifacio

MV le Samedi 21 Mars 2020 à 20:13

L' opération de rapatriement de 70 sardes mise en place par la région Sardaigne a echoué. Le navire "Bastia" de la Moby Line qui aurait du quitter exceptionnellement le port de Santa Teresa di Gallura pour venir les récupérer à Bonifacio est tombé en panne, une fois de plus et il n'a pas quitté le port sarde.

Selon le quotidien l'Unione Sarda les ressortissants sardes donc sont actuellement sur le port de Bonifacio sans possibilité de pouvoir rejoindre leur île et leurs proches et y passer enfin cette quarantaine.

