Le Sporting club de Bastia en verve face à Laval (5-2)

Stade Armand-Cesari, SC Bastia :5 S.Lavallois MFC : 2 (2-1)

Buts : Boutrah (13e) – Vincent (44e sp) – Tomi (60e) – Cisse (69e) – Oulaï (83e) pour Bastia

Sellouki (16e), Thomas (81e) pour Laval

Arbitre : Mikaël Lesage

Avertissements :

Kokolo (6e) – Samassa(51e) – Thomas (72e) à Laval

Spectateurs : 8901



SCB

Placide – Roncaglia – Guidi – Bohnert (– Meynadier – Vincent (c) (Oulai 77e) – Janneh (Tramoni 84e) – Tomi (Ducrocq 67e) – Boutrah – Cissé (Blé 77e) – Sebas (Maggiotti 84e) .

Entr. : Benoît Tavenot



SLMFC

Samassa – Pellenard – Adilehou (Sanna 57e) – Vargas – Kokolo – Kouassi – Roye (c) (Thomas 70e) – Sellouki – Montet – Zohi (Seidou 77e) – Doucoure (Faurant Tournaire 57e) .

Entr. : Olivier Frapolli



Les Lavallois donnaient le coup d’envoi, attaquant face à la tribune Est dont les travées commencent à prendre belle allure. La rencontre débutait sur un bon tempo et le 1er tir au but était mayennais. Dans la surface, Doucoure mettant le ballon largement à côté des buts gardés par Placide (7e). Cela donnait des ailes aux visiteurs qui s’essayaient ensuite par Zohi en réception d’un centre de Roye de la droite au point de Penalty. Vigilant, Placide se couchait pour bloquer le cuir (9e).

Les Bastiais répliquaient aussitôt et Boutrah validait du pied droit un centre de Cissé de la droite (13e) : 1-0.

La joie était pourtant de courte durée pour les supporters corses puisque Sellouki égalisait presque facilement 3 minutes plus tard suite à belle combinaison avec Roye sur le côté droit. 1-1 (16e). Un peu passifs sur le coup, les joueurs de Tavenot.

À la demi-heure de jeu, le match restait très ouvert, propre même, avec des actions bien léchées de part et d’autre. Si Bastia dominait, le jeu perdait toutefois en intensité. À la 33e sur un corner de Vincent de la gauche, relayé par Bohnert, Roncaglia tentait bien une bicyclette, mais sans danger pour le gardien mayennais Samassa.

Laval répondait coup pour coup et Placide devait s’employer sur une belle combinaison Sellouki/Zohi dans la surface. (37e).

À deux minutes de la pause, les Bastiais obtenaient logiquement un penalty pour une faute de Adilehou sur Cissé dans la surface. Christophe Vincent, bien que chambré à l’excès par Samassa, transformait le coup de pied de réparation en but avec beaucoup de sang-froid, plaçant le ballon en force au ras du poteau droit du portier lavallois. 2-1. C’était le score à la pause.

Les Bastiais tentaient dès le début de la 2e période de se mettre à l’abri d’un retour des « tangos », mais ne pouvaient concrétiser leur domination. Cissé se heurtait au gardien Samassa puis la reprise de Sebas flirtait avec le montant gauche de celui-ci (51e). Alors qu’ils filaient tous deux vers le but, Cisse et Sebas ne se comprenaient pas à la grande joie de Samassa venu à leur rencontre (55e).

Les joueurs du président Ferrandi étaient récompensés à la 60e par un but de Tomi aux 6 m, bien servi par Cissé en embuscade au poteau droit de Samassa. 3-1.

Sebas avait le 4e au bout des crampons à la 68e, mais son tir de la droite, trop croisé, passait à côté du poteau droit de Samassa. 1 minute plus tard, Cisse ne manquait pas lui de faire trembler les filets en chipant un ballon à un défenseur 4-1 (69e).

Les Lavallois réduisaient le score à la 81e par Thomas .4 -2. Un but là aussi largement évitable.

Vexés, les Corses ajoutaient un 5e but par Oulaï qui, sur un contre du milieu du terrain, brûlait la politesse à son garde du corps, puis crochetait Samassa. 5-2 (83e).

Les 4 minutes de temps additionnel ne changeront pas le score.

Une belle victoire du Sporting.