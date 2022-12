Le Secours Catholique de Corse célèbre Noël aux côtés des plus démunis

Parce que les fêtes de fin d’année peuvent être une période sensible pour les plus isolés d’entre nous, le Secours Catholique de Corse met chaque année un point d’honneur à préparer un petit moment particulier à leur intention.



Ce vendredi, l’antenne d’Ajaccio a ainsi célébré son traditionnel repas de Noël, aux côtés d’une vingtaine de personnes isolées ou en grande précarité. « Pour des personnes qui sont entourées, qui ont de la famille, Noël est un moment de joie où on se retrouve tous. Mais quand on n’a personne à retrouver, cela peut raviver des souvenirs qui ne sont pas forcément très agréables. Nous sommes là pour qu’ils oublient un petit peu tout cela », explique Aurélie Duvivier, animatrice des réseaux de solidarité au Secours Catholique de Corse. « Tous les ans, nous organisons ce repas de Noël pour nos personnes accueillies. Ce sont des personnes qui ne fêtent pas forcément Noël en famille, donc c’est important pour nous de leur offrir ce moment de fraternité tous ensemble. Le Secours Catholique est une grande famille, donc c’est normal pour nous d’organiser des évènements comme celui-ci », ajoute la jeune femme.



Durant quelques heures, autour d’une grande table dressée dans le local de l’accueil de jour de l’association, bénévoles et accueillis ont pu partager un délicieux repas concocté par le traiteur Come Prima, composé de clubs sandwichs au saumon, de chapon sauce foie gras et d’un plateau de fromages. Les plus gourmands se sont également laissés tenter par les succulentes bûches gracieusement offertes par la boulangerie Galeani, avant de repartir avec un petit sac d’attentions déposés à leur effet de la part de l’association Les Boites Solidaires de Corse-du-Sud. Toujours très attendu, ce moment convivial a ravi les participants, à l’instar de Marcel, un habitué de l’accueil de jour, qui tient chaque année à être présent à ce repas. « C’est un moment formidable. Le Secours Catholique a toujours une attention pour nous, et en tant que cuisinier de métier, je peux dire que c’était un excellent repas », sourit-il.



Loin d’oublier les plus petits, le 21 décembre, le Secours Catholique avait également tenu à leur élaborer un goûter festif à Ajaccio. L’occasion de distribuer de nombreux cadeaux à la quarantaine d’enfants des familles que l’association suit toute l’année. « Il y a eu une tombola, un spectacle de Dominique le magicien qui est venu leur faire plein de tours, et la distribution des cadeaux. Nous tenons d’ailleurs à remercier tous ceux qui se sont mobilisés à l’occasion de la récolte de Century 21 et de l’AC Ajaccio grâce à laquelle nous avons eu plus de 2000 jouets », dévoile Aurélie Duvivier. « Les enfants sont repartis avec plein d’étoiles dans les yeux », se réjouit-elle encore.