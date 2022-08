Le STC bloque le centre de détention de Casabianda

Agents pénitentiaires , militants du Syndicat des travailleurs corses se sont rassemblés à l’entrée du centre de détention de Casabianda ce jeudi 25 août dès l’aube pour protester contre la nomination à Marseille d’une agente ayant obtenu récemment le concours de l’administration pénitentiaire . « Elle doit se rendre sur son nouveau poste dès le 29 août, or , sa situation est dérogatoire. Toute sa famille est en Corse, elle possède même avec son conjoint un club sportif depuis 22 ans dans la région et elle a des problèmes médicaux », s’indigne J ean Brignole secrétaire nationa l du STC .



Arrivée 21e au concours de l’administration pénitentiaire sur 310 participants, le secrétaire local du STC Casabianda , Philippe Franchini reste dans l’incompréhension : « C’était une très bonne élève et tout concorde pour qu’elle puisse rester en Corse. »



Il y a quelques semaines, un autre élève ayant passé les concours de l’administration pénitentiaire aurait été obligé de démissionner, car son affectation avait été prévue pour l’ Île-de-France . Pour en finir avec la mobilisation, le syndicat demande la création d’un poste sur l’île notamment à Borgo ou Casabianda . Cette doléance est, pour l’heure, restée sans réponse de la part de la direction régionale.

Le STC annonce être « déterminé à rester mobilisé ».