Le SCB en déplacement chez le leader Lorient : "Un match très engagé, à nous de répondre présent" prévient Benoît Tavenot

Battus le week-end dernier à Paris, voilà les joueurs de Pantaloni rejoints à la 1ère place du classement par l’ambitieux Paris FC et à portée du FC Metz, tout aussi ambitieux pour la montée. Bref, les Bretons se doivent de prendre les 3 points contre nos turchini. « Ce sera un match très engagé, à nous répondre présent face à une équipe taillée pour la Ligue 1 » souligne l’entraineur bastiais Benoît Tavenot. « Lorient a besoin de points, il a plus d’impératifs que nous mais nous on se doit d’avancer. Il nous faudra mettre de l’intensité, rivaliser en termes athlétiques, faire mal avec le ballon, les piquer. Faire un bon match pour se jauger. Face aux grosses équipes on a toujours fait des matchs consistants alors que face à des équipes qui ne mettent pas d’intensité, on a du mal. On va rester sur nos principes et il nous faudra très bien faire ce qu’on sait faire. C’est une fierté d’affronter le 1er du championnat et on veut exister dans ce match. C’est le collectif qui doit nous porter jusqu’à la fin de la saison et chacun doit apporter sa pierre».





On l’aura compris, les Bastiais,8es à 15 points de leurs adversaires, n’iront pas chez les Merlus la fleur au fusil. « Il faudra mettre de l’abnégation, de l’envie » déclare le défenseur Dumè Guidi. « Ce match sera un défi et on doit être prêts à souffrir ensemble comme on l’a fait au match aller. On a la capacité de leur faire mal. On a de l’ambition et si on ramène un résultat positif, on peut se positionner pour les barrages. Aujourd’hui on ne parle plus de série, on prend les matchs les uns après les autres ».

Côté effectif, deux absents pour causes de blessures : Guevara (défenseur) et Tomi (attaquant). A noter que le prochain match, à Furiani contre une autre pointure de ce championnat, Dunkerque, ne se disputera que le 28 de ce mois en raison de la trêve, dûe aux joutes internationales.