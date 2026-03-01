Le SC Bastia ramène un nul précieux de Rodez (1-1) et réduit son écart sur Amiens

Stade Paul Lignon, Rodez – SC Bastia ( mi temps 1 -1 )

Buts:

Rodez: Arconte (24ème pen.)

SC Bastia: Eickmayer (40ème)

Avertissements:

Rodez : Evan’s (72ème)

SC Bastia : Roncaglia (49ème), Boutrah (90+4)





Rodez

Braat, Laurent, Jolibois, Lipinski, Galves, Evan’s, Joly (Younoussa 68ème) , Mendes, Benchamma (Saka 68ème), Nagera (Baldé 76ème), Arconte. Entraineur: Didier Santini





SC Bastia

Placide, Guevara, Akueson, Roncaglia (Ducrocq 76ème), Meynadier, Bohnert, Tomi (Beliandjou 7Tème), Janneh, Eickmayer (Vincent 86ème), Zaouai (Merghem 59ème), Sebas (Boutrah 59ème). Entraineur: Reginald Ray







Défense à cinq côté bastiais, avec Jérémy Sebas en pointe. Les hommes du Sporting se montrent les premiers dangereux, dès les premières minutes. Mais rapidement, Rodez prend le contrôle du jeu et impose un pressing haut.

La première alerte franche est pourtant bastiaise : à la 9e minute, Félix Tomi déclenche une frappe dangereuse, repoussée au premier poteau par Quentin Braat.

Les Ruthénois répliquent, notamment sur coups de pied arrêtés, en obtenant cinq corners dans les vingt premières minutes. Johny Placide doit capter une tête de Clément Jolibois.

À la 20e minute, Bastia se projette à nouveau. À la conclusion d’une belle séquence, Joachim Eickmayer tente sa chance et oblige Braat à une parade spectaculaire dans sa lucarne.

Dans la foulée, Juan Guevara commet une faute dans la surface. L’arbitre Karim Abed n’hésite pas et désigne le point de penalty. Taïryk Arconte transforme à la 24e minute et donne l’avantage à Rodez (1-0).

Bastia tente de réagir, mais peine à se montrer réellement dangereux… jusqu’à la 40e minute. Sur une tentative de centre, Joachim Eickmayer trouve finalement le petit filet et remet les deux équipes à égalité d’une superbe frappe lointaine (1-1).

À la pause, les deux formations se quittent dos à dos.







Au retour des vestiaires, Félix Tomi donne le ton en tentant sa chance. Les Bastiais accélèrent et jouent leur va-tout : ils n’ont plus le choix s’ils veulent entretenir l’espoir du maintien.

À l’image de cette percée d’Alexandre Zaouai, qui sert Jérémy Sebas au point de penalty. Mais l’attaquant bastiais bute sur le portier ruthénois. Rebelote sur l’action suivante : cette fois servi par Félix Tomi, Sebas échoue à nouveau. Le manque d’efficacité offensive bastiais se confirme.





À l’heure de jeu, Reginald Ray tente de relancer la machine. Jérémy Sebas et Alexandre Zaouai cèdent leur place à Amine Boutrah et Mehdi Merghem, apportant davantage de fraîcheur sur le front de l’attaque.

Les changements s’enchaînent : Tom Ducrocq remplace Anthony Roncaglia, Ruben Bianchini prend la place de Félix Tomi, puis à la 86e minute, Joachim Eickmayer laisse sa place à Christophe Vincent.

Malgré ces ajustements. Les deux équipes ne trouvent pas la faille et se neutralisent, incapables de faire la différence.





Le Sporting quitte finalement l’Aveyron avec un point dans ses valises, un résultat toujours précieux dans la course au maintien, surtout après la victoire de Laval face à Grenoble et la défaite d’Amiens au Mans.

Prochaine échéance pour le Sporting Club de Bastia : un rendez-vous capital face au barragiste amiénois à seulement trois unité, sur terrain neutre. Peut-être le tournant de la saison.