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Bastia : "Philo, vous avez dit philo ?" Deux rendez-vous importants ce samedi


Philippe Jammes le Vendredi 20 Mars 2026 à 20:39

Ce samedi 21 mars, organisée par le réseau des médiathèques de la ville de Bastia se déroulera la 2e Masterclass philo sur le thème : « Apprendre, écrire, dire ». Cette masterclass avec à la baguette Christophe Di Caro aura pour cadre la médiathèque du Centre-Ville de Bastia de 9h/12h.
Pour les amateurs de philo d’autres rendez-vous importants sont prévus notamment la Coupe de philo en juin.




Bastia : "Philo, vous avez dit philo ?" Deux rendez-vous importants ce samedi
Pour les amateurs de philo d’autres rendez-vous importants sont en effet prévus notamment dans le cadre des « Rencontres d’Aurelius». Ce samedi 21 mars à 17h à la brasserie La Causerie à Furiani, le thème en sera « Quand « élire » se conjugue au féminin ». Une rencontre type « escarmouche » avec Jean-Guy Talamoni. Sur place le public pourra poser des questions à l'auteur dans un véritable échange.
« Saviez-vous que les femmes pouvaient voter en Corse… dès le XVIᵉ siècle ? Bien avant de nombreux pays européens » souligne Christophe di Caro.
«En 1950, dans le village de Castellu di Rustinu, un événement politique inédit se produit : des femmes battent des hommes aux élections municipales. Un moment presque oublié de notre histoire démocratique. Mais alors une question demeure : Quand « élire » se conjugue au féminin, la Corse, de Paoli à nos jours, a-t-elle vraiment montré la voie ?
C’est ce que nous propose d’explorer Jean-Guy Talamoni dans l’ouvrage collectif publié aux Éditions du Bord de l’eau : Une autre commune est possible. Car peut-être que l’avenir de la démocratie se joue là, au plus près de nous.
Avec une idée simple : « La ville de demain sera coopérative… ou ne sera pas. »
Entre deux tours d’élections, prenons le temps de penser la commune autrement. »
 




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