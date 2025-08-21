Le SC Bastia en quête d’un résultat au Mans

Le Sporting Club de Bastia se déplace ce vendredi 22 août (20 heures) sur la pelouse du Mans à l’occasion de la 3ᵉ journée de championnat de Ligue 2. Une semaine après la frustration d’avoir laissé échapper les trois points à la maison face à Pau FC, les Bastiais comptent bien faire un résultat face à des Manceaux, fraîchement promus en Ligue 2.

Attention toutefois pour les hommes de Benoît Tavenot à ne pas tomber dans le piège d’un adversaire qui gère bien son début de saison : « C’est l’occasion d’aller chercher la victoire contre une équipe qui a une bonne dynamique, malgré la défaite contre Montpellier. Elle est très bien organisée, généreuse et se crée beaucoup d’occasions. Mais c’est une équipe qui a les défauts de ses qualités. Elle s’ouvre beaucoup et se fait punir en contre. Ça va être un beau match de Ligue 2. Bien sûr, la défaite de lundi contre Montpellier leur a fait mal à la tête, les Manceaux ont été engagés athlétiquement. Je suis persuadé qu’ils seront prêts pour nous recevoir. » a souligne le coach bastiais en conférence de presse d’avant-match.



Le défenseur bastiais, Zakaria Ariss, pressent de son côté « un gros match contre une équipe de National qui vient de monter et qui a faim à domicile. »



Corriger les erreurs faites contre Pau



Pour le Sporting, le but de ce déplacement est évidemment d’aller chercher un résultat, mais aussi d’ajuster et de recadrer ce qui a fait défaut à Furiani contre Pau FC. Benoît Tavenot en a d’ailleurs profité pour revenir sur ses propos à chaud d’après-match et notamment sur « le bordel ». Pour le coach bastiais, « ce n’était pas très approprié ». L’entraîneur du Sporting préfère parler de « désorganisation » en argumentant : « Nous n’étions pas assez organisés. Notamment dans les cinq minutes qui ont précédé l’égalisation de Pau. Nous étions hors maîtrise. »



Un travail a été mené cette semaine à l’entraînement en ce sens, a précisé le coach : « Nous avons essayé de recaler quelques principes et d’insister sur la notion de tempo pendant le match, et de savoir reprendre ses esprits quand nous sommes un peu sous l’eau. »



Pour Zakaria Ariss, le but est également : « De tuer les matchs quand on peut les tuer. On a l’expérience de l’année dernière, jouer comme on sait jouer, sans se mettre de pression ni de frein. »



À quelques heures du déplacement au Mans, Benoît Tavenot est revenu sur la forme physique de ses joueurs : « Sur les données factuelles, les joueurs ont fait un match athlétiquement très très haut. Le souci, c’est que nous avons été très désorganisés face à Pau. »



Dans le groupe, le coach bastiais pourra compter sur la présence de Nicolas Parravicini, arrivé au club au début de l’été mais qui a raté l’ouverture du championnat pour cause de blessure. Si Benoît Tavenot compte sur tous ses joueurs, il mise particulièrement sur son attaquant pour apporter des solutions devant le but et ambitionne pour son équipe : « d’être en capacité de porter le ballon dans la surface et de rester haut. »



Coup d’envoi de Le Mans FC – SC Bastia, vendredi 22 août à 20 heures au stade Marie-Marvingt.