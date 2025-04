Le SC Bastia concède sa première défaite à domicile face à Grenoble (2-3)

SCB

Placide – Guidi – Ariss – Meynadier – Akueson (Roncaglia 57e) – Oulaï (Maggiotti 78e) – Vincent (c) (Tomi 78e) – Ducrocq- Boutrah – Cisse – Sebas (Blé 83e).

Entr. : Benoît Tavenot





GF38

​Diop – Delos – Mouyokolo – Xantippe – Paquiez (c) – Sarikaya – Bent – Valls – Diaby (Sylvestre 78e) – Elphege (Jabbari 67e) – Olaitan (Zahui 78e).

Entr. : Franck Rizzetto



Si les Grenoblois étaient les plus rapides et les plus vifs dans les premières minutes de jeu, la première grosse occasion était à mettre à l’actif de Oulaï à la 7e. Le milieu de terrain bastiais décochait un tir puissant des 25 mètres obligeant le gardien Diop à se détendre. Dans ce premier quart d’heure, pas de temps mort. Le ballon circulait vite d’un camp à l’autre. Les Bastiais obtenaient un bon coup franc à la 16e pour une faute de Paquiez sur Cissé. Le tir de Christophe Vincent des 30 m obligeait une nouvelle fois Diop à une belle parade.

Si les joueurs de Benoît Tavenot animaient bien le jeu, ils trouvaient difficilement des solutions pour percer la défense dauphinoise. Des visiteurs en attente prêts à déclencher une contre-attaque avec les rapides Diaby, Elphege et Olaitan. Sur un centre de Valls de la gauche, Elphege reprenait le ballon de volée au point de penalty mais celui-ci passait largement au-dessus de la transversale du portier bastiais Placide. (27e).

Les visiteurs s’enhardissaient à la demi-heure de jeu avec une nouvelle occasion de Valls qui écrasait trop son tir pour inquiéter Placide. Sur un corner de Benet de la droite, Placide boxait le cuir au point de penalty. A la tombée du ballon Valls réussissait un lob parfait et ouvrait le score pour son équipe (33e) 0-1.

La joie était de courte durée dans le camp isérois puisque sur la remise en jeu, Vincent s’échappait sur la droite et dans la surface, dans un trou de souris, glissait le ballon sur la gauche de Diop (34e).1-1

Les Corses reprenaient leur domination dans les 10 dernières minutes de cette 1re période mais se mettaient en danger sur les contres des Diaby et autres Elphege, bien difficiles à neutraliser. De véritables poisons.

Dans le temps additionnel, sur un corner de la droite de Vincent, le ballon parvenait dans les pieds de Ducrocq qui à l’entrée de la surface tentait sa chance. Son ballon flirtait avec le montant gauche de Diop (45e). C’est sur ce score de parité, 1-1, qu’était sifflée la pause.





La deuxième période démarrait sur le même rythme rapide de la première. Sur un contre le milieu grenoblois, l’intenable Diaby tentait sa chance des 30 m, mais Placide captait le ballon (48e). De leurs côtés les joueurs du président Ferrandi « tricotaient » trop aux abords de la surface dauphinoise. Après 10 mn, les visiteurs appuyaient sur l’accélérateur, contenant les bastiais dans leur 40 m. Petit coup de mou pour les Corses qui réagissaient cependant assez vite mais se heurtaient à un bloc blanc aux 30 m. Les Vincent, Boutrah, Sebas avaient beau combiner, contourner cette défense, la faille n’apparaissait pas. Solution, l’exploit personnel ?

Sur un contre à la 73e, Jabbari la jouait trop altruiste en donnant un ballon impossible à Diaby.

Mais 5 minutes plus tard il se rachetait sur un centre de Delos donnant l’avantage aux Grenoblois d’une magnifique tête 1-2 (77e).

Dans leur réaction, les Bastiais trouveront le poteau droit de Diop à la 86e ! Ils parviendront logiquement à égaliser par Cissé, sur une passe de Tomi, dans la surface iséroise à la 88e ! 2-2.

Las, les Grenoblois auront le dernier mot dans le temps additionnel . Sur un coup franc des 30 m de Valls, après plusieurs ricochets, le ballon parvenait à Sylvestre qui scorait ! 2-3. (90+1)

Les Corses auront une dernière balle de match mais Diop fera le boulot et scellait le sort du match avec la première défaite du Sporting cette saison à Furiani