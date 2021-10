Le Rotary Club de Bastia toujours aux côtés de la Ligue contre le cancer de Haute Corse

Ce 15 octobre, à l’occasion de l'inauguration su du Salon du Chocolat et dans le cadre d’Octobre Rose, le Rotary Club de Bastia a souhaité manifester à nouveau son soutien aux actions de la Ligue contre le Cancer. Franck Salicetti et Christian Nicolini du Rotary Club de Bastia ont remis un chèque d’un montant de 3 500 € à Madame Legay, présidente de la Ligue contre le cancer de Haute Corse.Cette somme permettra d’aider la Ligue dans ses différentes actions du type aides financières aux malades ou financement de divers ateliers (santé, bien être, remise en forme…). Et cette année, la Ligue souhaite aussi s’investir dans la recherche et notamment celle liée aux cancers assez rares qui touchent les enfants hospitalisés à Marseille.Chaque année, en Haute Corse, 1 000 personnes sont touchées par différents cancers… et au moins 10 % d’entre elles ont besoin d’une aide financière.A cette occasion, Madame Legay a tenu à remercier chaleureusement l’ensemble des membres du Club rotarien de Bastia pour leur aide financière. « Pendant un an et demi, nous avons continué à fonctionner mais au ralenti… ce don est donc le bienvenu pour réaliser nos actions et voir 2022 avec optimisme. »De son côté, Vincent Corrieri a souligné l’importance de soutenir la Ligue de Haute Corse et d’être un partenaire fidèle.