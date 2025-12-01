Le Rétro Club Automobile Ajaccien organise un nouveau rassemblement ce dimanche place Foch

De belles automobiles anciennes prendront place ce dimanche toute la matinée sur la place Foch d'Ajaccio. Le Rétro Club Automobile Ajaccien présentera lors de ce nouveau rassemblement une quinzaine de véhicules : Renault 4CV, Citroën DS, Renault 17, Citroën DS, Citroën Traction, Triumph Spitfire, Triumph TR6, Citroën Mehari, Renault Dauphine, Renault Ondine et bien d'autres.
Le Rétro Club Automobile Ajaccien est un tout jeune club. Il a été créé en mars 2025 sous l'impulsion de son président André Paoli, avec pour objectif d'accueillir les amateurs de véhicules anciens "populaires" français et étrangers comme les DS, les 2CV et les youngtimers (type d'automobile de pré collection) et partager une passion commune.
"Avec ce club, l'idée est venue d'organiser des rassemblements mensuels comme cela se fait dans certaines villes" explique le président. "Cela offre aux Ajacciens une manifestation de plus", sourit-il. En quelques mois, la manifestation est d'ailleurs devenue un rendez-vous très attendu. Ce dimanche, ce 6e rassemblement organisé place Foch grâce au concours de la ville prendra la forme d'une petite inauguration, avec la présence de Miss 15/17 Corse, Carla Martinetti-Miniconi.
Le Rétro Club Automobile Ajaccien est un tout jeune club. Il a été créé en mars 2025 sous l'impulsion de son président André Paoli, avec pour objectif d'accueillir les amateurs de véhicules anciens "populaires" français et étrangers comme les DS, les 2CV et les youngtimers (type d'automobile de pré collection) et partager une passion commune.
"Avec ce club, l'idée est venue d'organiser des rassemblements mensuels comme cela se fait dans certaines villes" explique le président. "Cela offre aux Ajacciens une manifestation de plus", sourit-il. En quelques mois, la manifestation est d'ailleurs devenue un rendez-vous très attendu. Ce dimanche, ce 6e rassemblement organisé place Foch grâce au concours de la ville prendra la forme d'une petite inauguration, avec la présence de Miss 15/17 Corse, Carla Martinetti-Miniconi.
Le club compte aujourd'hui 45 adhérents, unis par une même passion pour ces voitures anciennes. "Il y a une entraide mécanique, nous nous échangeons des pièces, nous bricolons ensemble. Le club permet de se rassembler et de partager une passion commune" confie André Paoli, en ajoutant que depuis sa création, "chaque mois, il y a de plus en plus d'adhérents".
Le président du club avait pour sa part 30 ans lorsqu'il a commencé à s'intéresser à ces voitures anciennes. "J'ai commencé par restaurer une Citroën Traction et de fil en aiguille, j'en ai restauré d'autres et c'est devenu une passion. Ouvrir un club m'apparaissait comme une évidence", raconte-t-il. D'autant qu'il y avait une vraie demande pour la création d'un club réunissant uniquement ce type de véhicules. Et la passion ne faiblit pas. "Nous sommes les garants du patrimoine automobile français et européens et on y tient. Nous sommes prêts à restaurer tous ces véhicules", indique André Paoli.
Mais le club porte aussi d'autres projets. Il organise des sorties sur le territoire corse et il aimerait organiser un tour de la Sicile sur une semaine en 2026. Le club sera également présent en novembre au salon automobile "Corse auto rétro", une première en Corse, organisé à Porticcio par Jean-Charles Ricci, adhérent du club et délégué pour la Corse de la Fédération Française des Véhicules d'Epoque, et la mairie de Grosseto-Prugna-Porticcio. Le RCAA présentera sur cet événement 8 véhicules avec une exposition sur le thème de la Nationale 7.
Le président du club avait pour sa part 30 ans lorsqu'il a commencé à s'intéresser à ces voitures anciennes. "J'ai commencé par restaurer une Citroën Traction et de fil en aiguille, j'en ai restauré d'autres et c'est devenu une passion. Ouvrir un club m'apparaissait comme une évidence", raconte-t-il. D'autant qu'il y avait une vraie demande pour la création d'un club réunissant uniquement ce type de véhicules. Et la passion ne faiblit pas. "Nous sommes les garants du patrimoine automobile français et européens et on y tient. Nous sommes prêts à restaurer tous ces véhicules", indique André Paoli.
Mais le club porte aussi d'autres projets. Il organise des sorties sur le territoire corse et il aimerait organiser un tour de la Sicile sur une semaine en 2026. Le club sera également présent en novembre au salon automobile "Corse auto rétro", une première en Corse, organisé à Porticcio par Jean-Charles Ricci, adhérent du club et délégué pour la Corse de la Fédération Française des Véhicules d'Epoque, et la mairie de Grosseto-Prugna-Porticcio. Le RCAA présentera sur cet événement 8 véhicules avec une exposition sur le thème de la Nationale 7.
-
Casalabriva : quatre adolescents avouent le supplice d'une vache et son veau, diffusé sur les réseaux sociaux
-
L’Assemblée de Corse entérine la création d’une Commission contre les pratiques mafieuses
-
Un week-end plein de douceurs à Ajaccio avec le Salon du chocolat et des délices
-
Rénovation des ponts d’Albanu, Prunelli et Casamozza : trafic ferroviaire perturbé dès le 3 novembre
-
Corse-du-Sud : l’interdiction d’emploi du feu prolongée jusqu’au 15 novembre