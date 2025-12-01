Le Rétro Club Automobile Ajaccien organise un nouveau rassemblement ce dimanche place Foch

Le club compte aujourd'hui 45 adhérents, unis par une même passion pour ces voitures anciennes. "Il y a une entraide mécanique, nous nous échangeons des pièces, nous bricolons ensemble. Le club permet de se rassembler et de partager une passion commune" confie André Paoli, en ajoutant que depuis sa création, "chaque mois, il y a de plus en plus d'adhérents".



Le président du club avait pour sa part 30 ans lorsqu'il a commencé à s'intéresser à ces voitures anciennes. "J'ai commencé par restaurer une Citroën Traction et de fil en aiguille, j'en ai restauré d'autres et c'est devenu une passion. Ouvrir un club m'apparaissait comme une évidence", raconte-t-il. D'autant qu'il y avait une vraie demande pour la création d'un club réunissant uniquement ce type de véhicules. Et la passion ne faiblit pas. "Nous sommes les garants du patrimoine automobile français et européens et on y tient. Nous sommes prêts à restaurer tous ces véhicules", indique André Paoli.



Mais le club porte aussi d'autres projets. Il organise des sorties sur le territoire corse et il aimerait organiser un tour de la Sicile sur une semaine en 2026. Le club sera également présent en novembre au salon automobile "Corse auto rétro", une première en Corse, organisé à Porticcio par Jean-Charles Ricci, adhérent du club et délégué pour la Corse de la Fédération Française des Véhicules d'Epoque, et la mairie de Grosseto-Prugna-Porticcio. Le RCAA présentera sur cet événement 8 véhicules avec une exposition sur le thème de la Nationale 7.