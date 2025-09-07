Le ROC vecteur de développement du Rugby balanin

Pour concrétiser cette ambition, deux acteurs du développement du Rugby en Corse s’engagent avec le CRAB XV, Jean-Simon Savelli, président de la Ligue Corse de Rugby jusqu’en 2024, reconnu pour son action pour l'ovalie insulaire et Philippe Couchaux, ancien manager général du Stade Français lors de sa professionnalisation et conseil en organisation et communication. Ensemble, ils portent une dynamique nouvelle à travers la création du Rugby Olympique Corse. Une structure innovante véritable plateforme de développement, le ROC pilotera la politique sportive et la gestion des équipes seniors, masculines, féminines et de formation avec les cadets et juniors. Le ROC servira de socle solide sur lequel le CRAB XV pourra s’appuyer pour le développement du Rugby en Balagne.

Jean-Simon Savelli que représente la création du Rugby Olympique Corse ?

Après plusieurs années de progression dans le Rugby corse, marquées par des montées successives en division régionale, et à l’issue d’une dernière saison en demi-teinte, les joueurs sous l’impulsion de Fabrice Orsini et de Lisandru Mariani se sont interrogés sur l'avenir du club. Ils ont bien compris que pour atteindre un niveau supérieur et surtout pérenniser le club il fallait se réinventer d'un point de vue sportif, mais aussi en termes de structure.

Nous nous sommes rencontrés et de là est partie l'idée de concevoir cette structure complémentaire qui vient soutenir le développement du CRAB XV dans plusieurs domaines, sportif, marketing, administratif, mais aussi dans la recherche d'emploi et d'aide aux joueurs.

Qu'est ce qui a motivé sa création et qui en est à la tête ?

C'est assez simple, le CRAB XV est mon club depuis de nombreuses années, ainsi que les membres proches de mon équipe. C'est donc très naturellement que j'ai accepté de me lancer dans cette aventure et d'accepter la présidence du ROC. Mais c'est aussi notre connaissance du Rugby Corse qui a alimenté cette envie. Nous savons que le Rugby Corse a du potentiel et qu'il peut avoir des ambitions, mais en général il cale au niveau régional par manque de moyens et de structure. Notre souhait est de développer un club qui puisse grandir grâce à des joueurs expérimentés qui viendront soutenir les joueurs du club, mais aussi un travail de fond pour optimiser la formation des jeunes et conserver les meilleurs joueurs en Corse plutôt que de les laisser partir. Tout cela dans un club à forte identité locale. C'est le futur travail du ROC.

Quel sera son champ de compétence et son secteur géographique ?

Son champ de compétence va couvrir l'ensemble des catégories seniors, Seven, féminines et aussi un gros travail autour des catégories cadets et juniors. Notre volonté est de provoquer la découverte du rugby, promouvoir la formation des éducateurs, créer un vivier de futurs potentiels. Le CRAB XV développant l'école de Rugby. Le ROC a une vocation de plate-forme de développement du Rugby en Balagne. Nous serons aidés dans ce sens par nos amis du TOP 14, entraîneurs joueurs et joueuses internationaux qui s'intéressent à notre idée. Le staff sportif pouvant s'appuyer sur des analyses, suivi du travail réalisé, ainsi que des interventions ponctuelles sur des postes spécifiques. C'est aussi une structure médicale spécifique intégrant soins et récupérations qui sera mise en place et c'est très important. Cela permettra également de suivre le potentiel de jeunes joueurs ou joueuses par le haut niveau tout en restant en Corse.

C'est la volonté d'une équipe de dirigeants qui veut faire grandir le CRAB XV et le Rugby en Balagne. Bien sûr c'est un projet qui va s'installer et se développer dans le temps, même si nous avons des ambitions.

Quels en seront les principaux partenaires ?