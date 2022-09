Le PunchOut : un outil performant pour les entrepreneurs en Corse

Bastia. Dans un petit entrepôt en périphérie de la ville, Dominique s’affaire dans son atelier. Il est en train de passer une commande avec une tablette. « Je suis en train de passer commande de rivets directement au fournisseur, pour des meubles sur lesquels je travaille », explique le salarié qui travaille dans cette PME qui fabrique des meubles et accessoires et bois. Comme Dominique, de nombreuses entreprises ont adopté cette solution.Le mot PunchOut vient des Etats-Unis et constitue une expérience d’achat qui consiste à mettre à disposition des données numériques. Il permet la connexion entre l’environnement d’achat des entreprises et le service digital des fournisseurs. Ainsi, les entreprises accèdent en direct à la plateforme des prestataires où l’on retrouve un dispositif contractuel établi préalablement.Ce dispositif PunchOut, qui fait partie des services d’e-procurement, s’inscrit dans une optique permettant des transactions commerciales dématérialisées entre les fournisseurs et les entreprises. Le catalogue de produits est mis à jour régulièrement et les échanges commerciaux sont fluidifiés. Ainsi, c’est un gain de temps pour les collaborateurs, en particulier le service des achats et la comptabilité. Plusieurs entrepreneurs en Corse ont déjà opté pour cette solution.Le punchout est accessible par l’intermédiaire d’une interface entre la solution achat des entreprises et la plateforme des fournisseurs. Par ce canal, les entreprises accèdent à une offre qui a été négociée en concertation avec leurs fournisseurs. Les salariés choisissent des produits et les mettent dans un panier qui est transféré dans la solution achat sous la forme d’une demande d’achat. Une fois validée, la demande d’achat devient une commande. Le fournisseur se charge alors d’expédier le produit.L’interface est un outil très utile sur lequel figure le catalogue avec des produits classés selon des critères bien précis. Les chiffres des commandes apparaissent aussi en temps réel. Ainsi, le PunchOut assure une centralisation des achats et une optimisation du processus de recherche des articles. Ce service dispose de nombreux atouts.En premier lieu, l’entreprise réalise de belles économies sur son processus d’achat. Les salariés passent beaucoup moins de temps sur ces tâches qui peuvent être assez chronophages. Il est possible de gagner plusieurs dizaines d’euros pour chaque transaction.Avec ce système, les fournisseurs s’occupent de la mise à jour des données qui se trouvent dans le catalogue. Un travail dont se déchargent les équipes du service achat. L’entreprise assure une meilleure maîtrise de ses achats. Les tarifs négociés avec ce système sont généralement plus intéressants que des commandes plus ou moins ponctuelles.De plus, l’interface est, en général, très pratique avec des moteurs de recherche, des onglets et des favoris. L’idée est de proposer une expérience utilisateur satisfaisante.