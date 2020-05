Le "Pascal-Paoli" international de Pétanque de l'Ile-Rousse annulé

La mauvaise nouvelle de l'annulation, du Xe International de Pétanque de l'Ile-Rousse en a été faite par Angelo Allegrini, Président du Sport Pétanque de l'Ile-Rousse-Balagne, organisateur de la manifestation qui chaque année connaît un succès retentissant tant au niveau des participants que des spectateurs.

"Ce sont en effet des milliers de personnes qui durant trois jours participent à cette grande messe de la pétanque.

Il est des décisions que nous ne voudrions ne jamais avoir à prendre, celle-ci nous est particulièrement difficile.Cette situation de crise sanitaire sans précédent est d’une telle violence et son dénouement une grande inconnue qu’elle nous oblige à annuler notre concours International Pascal Paoli début septembre.

C’était sous le signe de la fête et des belles surprises puisque nous fêtions notre 10ème anniversaire de l’International Pascal Paoli, que cet évènement se préparait depuis le mois de novembre, nous n’avons eu cesse de travailler pour que nos retrouvailles se passent sous les meilleurs auspices" explique Angelo Allegrini.



" Face aux directives de la FFPJP et du Ministre qui interdit dès à présent les manifestations de quelque nature que ce soit regroupant plus de 5000 personnes, nous sommes dans ce cas, il est inconcevable de penser assurer les précautions de distanciation entre les personnes, la pétanque est un sport populaire, les participants sont tous très proches les uns des autres, les gestes barrières sont impossibles à faire respecter de même que l’utilisation de masques, gants, gel…

L’évolution de la situation quant aux transports permettant l’accessibilité à l’île n’est même pas encore clairement définie. La crainte d’une propagation du virus due au regroupement de nombreuses personnes est quant à elle bien réelle. L’Ile Rousse est pour le côté sportif, ce qu’est le « chaudron vert » à Saint Etienne, toute l’organisation a la particularité de se dérouler dans le cœur de la ville, c’est cette marque de fabrique qui fait notre succès. Votre santé et celle de votre famille est et restera notre seule priorité"



Un impact financier, économique et social

Le président du Sport Pétanque Ile-Rousse-Balagne revient ensuite sur les difficultés logistiques à organiser un évènement d'une telle ampleur en cette période crise sanitaire majeure:

" Cette situation entraîne un impact financier, économique et social dans notre micro-région et dans notre club le Sport Pétanque Ile Rousse Balagne, puisque le Paoli reversait une partie des bénéfices à son fonctionnement.

Nous n’oublions pas combien notre région est très durement touchée, qu’au jour de la rédaction de cet article nous ne savons pas encore ce qui va être annoncé quant aux ouvertures des différents secteurs commerciaux et de services, mais notre évènement implique une logistique précise tant au niveau de l’organisation que du déplacement ainsi que de l’hébergement des 400 triplettes ainsi que leur famille qui sont à prévoir dès à présent.

Nos remerciements vont à tous nos partenaires publics et privés qui depuis des années, par leur présence et leur confiance, sont à nos côtés et sans qui rien n’aurait été possible.

Merci aussi à nos amis de la presse, de la télé et de la radio qui savent si bien transmettre l’ambiance de ce concours qui nous est si cher".

Puis, de conclure en son nom et celui de son comité de direction: "Nos pensées les plus émues vont à toutes les personnes qui ont souffert et souffrent encore de cette situation d’urgence absolue. Nos vifs remerciements à tous ceux qui par leurs activités professionnelles ou juste par don de soi ont participé à rendre les choses moins difficiles et parfois même à sauver des vies. C’est dans l’effort collectif que nous sortirons vainqueurs et peut être meilleurs de cette situation.



Enfin nous voudrions saluer la mémoire de notre ami et sociétaire Jean-Christophe TURCHI, qui va éternellement nous manquer et dont le départ brutal et cruel a frappé toute notre communauté.

Chers amis nous vous disons tous en cœur, à l’année prochaine.

Cari amichi, à u piacè di truvacci quist’annu chi vene".