Le Muscatellu Grotte di Sole du domaine de Jean-Baptiste Arena classé parmi les meilleurs Muscats du monde

Les résultats de l’édition 2025 sont tombés le 10 juillet en Bourgogne. Pour la deuxième fois, depuis qu’il participe au Concours International des Vins Muscats du Monde, le domaine Jean-Baptiste Arena intègre, avec son vin « Muscatellu - Grotte di Sole 2022 », le Top 10 des meilleurs Muscats du monde et remporte ainsi sa deuxième médaille d’or. Le Concours International des Vins Muscats du Monde, organisé par le Forum Œnologie avec la participation de la Revue des Œnologues, récompense, chaque année, les meilleurs Muscats. Pendant une journée, des experts internationaux ont évalué 106 vins issus de cépages Muscats tranquilles et effervescents provenant de 12 pays et décerné 35 médailles, 20 d'or et 15 d'argent. Seulement cinq pays figurent au Top 10 des meilleurs Muscats 2025 : la France, le Portugal, l’Italie, l’Australie et l’Afrique du Sud. La France, dont toutes les régions productrices de Muscat étaient en compétition - Alsace, Corse, Occitanie et Vallée du Rhône - décroche 3 médailles d’or, dont celle décernée au Domaine Arena de Patrimoniu. Cette année, les experts ont particulièrement plébiscité « l'extraordinaire diversité aromatique des vins dégustés ». Chacun des vins, qui s'est distingué, l'a été « grâce à sa qualité intrinsèque, et non par rapport aux autres ». Selon les experts, ce groupe de vins, « d'une richesse exceptionnelle, a démontré une complexité sensorielle rarement rencontrée ». Le palmarès récompense particulièrement les Muscats doux naturels, issus de vendanges tardives et de mutage, les Muscats Hors d'Âge élevés en fûts de chêne et les vins de liqueur.



La reconnaissance d’une île

Cette deuxième médaille d’or est une nouvelle consécration personnelle pour Jean-Baptiste Arena, mais pas seulement, commente ce vigneron, maire de Patrimoniu et président de la Chambre d’agriculture de Corse : « Ce n’est pas la première fois, mais être classé parmi les meilleurs muscats du monde, c’est une reconnaissance mondiale du travail effectué par la viticulture corse en général, et par les vignerons de Patrimoniu en particulier. Un travail de qualité, multiséculaire, voire millénaire, qui a pris de l’ampleur, notamment depuis 1968, date de la première AOC de Corse, décrochée à l’époque par le regretté Pierre de Bernardi ». Ce fut un tournant décisif pour l’appellation. La récompense est surtout belle pour le vignoble AOC de Patrimoniu, qui s’étend sur 600 hectares et sur sept communes allant de Barbaghiu jusqu’à Santu-Petru-di-Tenda. « C’est, encore une fois, la mise en lumière d’un terroir exceptionnel entre le schiste et le calcaire, celui de Patrimoniu et du Cap Corse. Ce cépage de muscat dit « u Muscatellu Impassitu » était déjà réputé au Moyen Âge et dégusté sur les tables du Vatican et de Toscane », rappelle Jean-Baptiste Arena. Depuis 2022, l’AOC Patrimonio est la première appellation de France à avoir entièrement prohibé l’emploi de désherbants chimiques dans son cahier des charges. Une avancée majeure avec l’objectif de passer à 100 % de la production en agriculture biologique.



Un savoir-faire ancestral

A titre personnel, Jean-Baptiste Arena rend hommage à sa famille, à son père Antoine, une des figures emblématiques du renouveau de la viticulture corse dans les années 80, et à la longue lignée de vignerons dont il est issu : « C’est aussi la reconnaissance d’une longue histoire familiale, 400 ans pour la lignée Arena, particulièrement le travail de mes parents depuis maintenant 50 ans et qui est reconnu à travers celui de mon frère Antoine-Marie et le mien. C’est la reconnaissance d’un savoir-faire multiséculaire, de valeurs, d’une transmission ». Et pour ce militant nationaliste, cette récompense a enfin une portée politique et symbolique : « Je suis très content avant tout pour le village, pour Patrimoniu, pour ma famille, mais aussi pour la Corse. L’année des 50 ans d’Aleria, cette médaille d’or est aussi un clin d’œil à l’histoire, à ces hommes qui sont rentrés dans la cave d’Aleria en août 1975. Cela montre aussi le cheminement de la viticulture corse depuis les évènements de 75 et tout le travail entrepris depuis par toutes les familles et les générations de vignerons de notre île ».



N.M.