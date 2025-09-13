Le Liesse Festival s’installe à Lisula pour une première édition corse

Après une première expérience à Grasse, la Liesse Festival s’installe en Corse et choisit Lisula comme port d’attache pour son édition 2025 les samedi 20 et dimanche 21 septembre. Accueilli au cinéma de plein air du Fogata, l’événement proposera deux jours de concerts, de DJ sets et de créations visuelles, dans une formule qui allie musiques actuelles et vidéo mapping participatif.



« Quand Julie et Clotilde m’ont présenté leur projet, j’ai tout de suite accepté d’héberger la Liesse au Fogata, explique l’hôte du lieu. Je suis toujours partant pour animer et faire vivre aussi bien le Fogata que Lisula. »



Des artistes variés, entre pop, rock et électro



La programmation veut séduire un public large. Anaïs Rosso, chanteuse soul-blues, accompagnée du saxophoniste Ysane Endier. Cada Banca Driver, groupe ajaccien aujourd’hui basé à Paris, dans un style trip-rock. Monsieur Giscard, figure pop-électro dont ce sera l’unique date en 2025. Later, groupe pop formé en 2019, déjà remarqué dans de grands festivals et auteur du nouvel album Golden Bay. Les DJ 1-2, aux sonorités électro-house teintées d’influences sri-lankaises, et Zimmer, pionnier de la musique électronique. « Nous voulions une programmation variée. L’idée est de mêler concerts live et électro pour que chacun trouve son bonheur. Mêler de la musique actuelle avec de la projection mapping vidéo. Une envie de faire venir différents groupes avec des styles et des univers différents », précise Julie Jeannin, co-organisatrice.



Une dimension artistique et citoyenne



Le festival ne se limite pas à la musique. Il accueillera le duo nantais Les Fantômes, spécialistes du vidéo mapping, qui mèneront des ateliers participatifs ouverts à tous en amont de l’événement. Les participants réaliseront de petites animations corporelles transformées en GIF, projetées ensuite sur les murs du site.

« La créativité et la participation du public nous tiennent à cœur. Chacun pourra retrouver son personnage animé sur grand écran et même sur les réseaux sociaux », souligne Clotilde



Un festival ancré à L’Île-Rousse



Le choix de Lisula s’est imposé naturellement. « Nous avons beaucoup d’attaches ici. C’est un spot magnifique et il y a une vraie envie de voir émerger de nouveaux événements, » ajoute Julie. La jauge sera limitée à environ 600 personnes, en configuration concert.



La municipalité, représentée lors de la présentation, a salué l’initiative : « C’est une chance pour la commune d’accueillir un événement qui fait découvrir des artistes émergents et associe le public à la création. La culture corse doit aussi s’ouvrir à la modernité et ce festival y contribue. »



Un pari autofinancé



Pour cette première édition insulaire, la Liesse Festival repose sur l’autofinancement et le soutien de partenaires privés, avec l’appui logistique et communicationnel de la mairie. « Nous avons pris le risque, car nous croyons au projet, conclut l’équipe. Si le public répond présent, d’autres éditions verront le jour en Balagne. »