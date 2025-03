Le Karaté Club de Borgo brille en Coupe de France

Charles Sampieri, responsable du club, était accompagné des coachs Aurélie, Jacques, Nathalie et Alexandra pour encadrer les compétiteurs. "J’ai pu constater une nette progression de nos athlètes", se réjouit-il. "L’an passé, nous n’avions récolté que trois médailles, cette année, nous en ramenons huit en Corse."

Ces distinctions ne doivent rien au hasard. Elles récompensent des mois d’entraînement rigoureux, renforcés depuis septembre dernier par des cours "élite" de kata, organisés deux fois par mois les week-ends. Sous la direction de Charles et Cassandra Sampieri, ces séances ont mis l’accent sur la technique et la préparation physique, tandis qu'Alexandra Sampieri, épouse de Charles, s’est chargée de l’accompagnement mental. "Si certains de nos représentants ne sont pas montés sur le podium, ils ont livré de très belles performances, comme Ritaj Klia, Youssef El Haiki, Walid Oulkhaid et Lurenzu Huiart. Ce regroupement élite a prouvé son efficacité. Après ces bons résultats, nous allons retourner au travail pour préparer les prochains championnats et coupes de France", souligne Charles Sampieri.