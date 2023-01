Le Grand site de la Conca d’Oru veut rénover les pagliaghji pour entretenir le patrimoine

Après un premier chantier réussi sur Saint-Florent, une équipe s’est donc attelée, en décembre dernier, à la réfection d’un second pagliaghju, situé sur un terrain privé de la commune de Poggio d’Oletta. Installés au milieu des vignes, l’encadrant technique Houssain El Farraji et ses hommes ont bien avancé, et touchent maintenant au but, un peu plus d’un mois après avoir débuté les travaux. « Quand on a commencé, on ne voyait presque pas le pailler, il a fallu faire une grosse opération de démaquisage. Et après ça, on a pu entamer la réfection du bâti. » La difficulté de l’ouvrage reposait justement sur ces travaux de toiture, qui demandent une certaine expertise. « À l’intérieur, il y avait une pierre assez importante qui était fissurée. Et comme c’est un système de voûte, si une pierre présente un défaut, par effet domino, ça déséquilibre l’ensemble. »



Pour éviter que le toit s’effondre, la petite équipe s’est donc affairée à remplacer une partie du monticule de pierres. Le tout, en respectant l’architecture d’antan, comprenant une légère inclinaison (pour éviter que l’eau stagne), et une disposition en arrondi. Au-dessus, une couche de terre a enfin été disposée, puis tassée. « C’est justement ça qui fait l’étanchéité du pailler », complète Houssain El Farraji. « Cela demande de l’entretien. Il faut régulièrement désherber et changer la terre. » Mais à l’arrivée, en résulte un modèle neuf de pagliaghju, témoin multicentenaire du patrimoine agropastoral de la Corse.