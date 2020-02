Le Giraglia talonne un rocher à Santa Teresa : les liaisons avec l'Ile de Beauté interrompues. Plusieurs corses bloqués en Sardaigne

"Nous sommes plusieurs corses à être coincés en Sardaigne depuis le week-end dernier." nous dit Stephanie Waechter "Aujourd'hui nous avons vécu un cauchemar. "

Après plusieurs jours d'arrêt forcé en Sardaigne à cause des vents violents, "ce jeudi le bateau a enfin quitté le port à 14 heures au lieu de 10 mais il a eu un souci à la sortie du port et à il a dû faire demi-tour. "

"Personne ne nous oriente, ne nous aide ." ajoute la porto-vecchiaise "

"Nos jeunes enfants de 4 et 6 ans et de nombreuses personnes âgées n'ont droit à un simple verre d'eau. On nous a abandonné à attendre sur le port ou dans nos voitures. On ne peut pas aller travailler. Si avant lundi on n'a pas un bateau c'est la catastrophe car le vent devrait reprendre.

On paye notre logement et notre alimentation sur place ! On n a ni information ni aide et on doit descendre 3 fois par jour au port pour savoir si on part ou pas.

S il vous plaît, aidez nous à rentrer !"