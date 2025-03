Le GFCA Volley bat Saint-Jean d’Illac et affrontera Saint-Quentin en quart de finale des play-offs

Dans le second set, le GFCA prenait les devants d’emblée et Saint Jean D’Illac baissait pavillon peu à peu sous les coups de boutoirs de Bala notamment, particulièrement en verve (9-6), (11-7) puis (16-9). La fin de set avait tout d’un chemin de croix pour les visiteurs pour une issue qui ne laissait plus guère de suspense. Sans trembler, les Ajacciens remportèrent la deuxième manche en 25 minutes. Dans le 3e set, la partie devenait plus équilibrée mais les visiteurs s’enhardissaient notamment grâce à l’entrée de Ben Romdhane (17-21) et profitaient des fautes au service des Ajacciens pour créer la surprise et remporter la 3e manche (23-25). Saint-Jean d’Illac poursuivait sur sa lancée dans la quatrième manche et continuait de poser des problèmes aux Gaziers. Mais, les Ajacciens s’imposaient finalement au terme d’un match agréable à regarder face à une belle équipe visiteuse.



Les Ajacciens terminent ainsi leader de cette saison régulière avec 15 victoires au compteur pour seulement trois défaites et partiront favoris des play-offs. Le GFCA Volley affrontera Saint-Quentin en quarts de finale avec une première manche programmée le 4 avril.

Assuré de terminer à la première place du championnat de Ligue B, à l’issue de la saison régulière, le GFCA Volley recevait pour l’honneur l’équipe de Saint-D’Illac au Palatinu, pour le compte de la 19et dernière journée.Malgré le peu d’enjeu pour les Gaziers, Frédéric Ferrandez avait choisi d’aligner une équipe quasi-type ce qui n’empêcha pas les visiteurs de se mettre en valeur en tout début de rencontre (0-3), (1-8) puis (5-10). Mais peu à peu, après un retard à l’allumage, le collectif ajaccien se retrouvait et recollait au fil du set (10-12), (19-20), (21-23), avant de passer devant dans le money-time et de conclure sur un service de Bala, sur la 4balle de set (27-25).