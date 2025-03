Le GFC Ajaccio sacré champion de Corse de R1 accède à la N3

Patrice Paquier Lorenzi le Samedi 29 Mars 2025 à 20:46

Dans un stade de Mezzavia bien rempli et en fête, le GFC Ajaccio s’est imposé face à Borgo (3-1) ce samedi après-midi grâce à un doublé de Gerbi et un but de Dottel en toute fin de match. Avec ce succès, le quinzième de la saison, les Gaziers sont sacrés champions de Corse de Régional 1, vingt ans après leur dernier sacre, et accèdent donc en National 3.