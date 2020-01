Le Forum des Arts Sonores revient à Bastia du 23 Janvier au 1 Février

Maria Bettina Colonna le Mardi 21 Janvier 2020 à 14:12

L’association Zone Libre dévoile le programme de l'édition 2020 du « Forum des Arts Sonores », une manifestation qui se déroule dans plusieurs sites à Bastia (Centres culturels L’Alb’Oru et Una Volta, Studio AMZL) dans le cadre de la 17ème Semaine du son à laquelle la compagnie est associée depuis 2014.

Le Forum présente en 2020 des créations qui parlent au présent et au futur, et revendiquent une esthétique nourrie de nouvelles technologies.

Le festival s’affirme comme un lieu d’émergence de langages et de formes, un laboratoire d’idées et de réflexions, confrontées aux grands enjeux contemporains.

Ce Forum interroge les rapports entre les arts et les sciences, et propose de valoriser l’environnement urbain et les lieux culturels de Bastia.

C’est un programme riche qui est offert au public. Un programme conçu comme un manifeste pour une culture innovante, qui s’écrit au cours de workshops, rencontres et débats, et dont les pages s’animent d’installations sonores et de performances, mixant les sons, les musiques et les images.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements