Le Fire Beach Party des pompiers a mis le feu à la plage de Calvi

Un cadre idyllique, du sable fin, u ne température caliente sou s les étoiles...

Ce mardi 2 août, le poste de secours de la plage de Calvi s'est transformé pour quelques heures en un établissement du monde de la nuit pour accueillir la Fire Beach Party auquel près de 1500 personnes ont participé.

"C'est une soirée qui fait partie des manifestations annuelles, mises en place par l'amicale des sapeurs-pompiers de Calvi. Un côté festif qui complète le social avec le loto, le foot pour le sport, ou encore les manifestations culturelles" explique Pierre Agostini , président de l'amicale des sapeurs-pompiers.



Après une première édition organisée en 2019, et dont le succès avait déjà dépassé toutes les attentes des organisateurs, il aura fallu attendre 2022 pour renouveler l' événement . "3 ans plus tard, nous avons enfin pu rééditer l a Fire Beach Part y . Cette soirée a rencontré un succès encore plus grand. Nous avons comptabilisé environ 1500 entrées de locaux et vacanciers. La recette de cette soirée va contribuer à financer tout ce que l'on met en place tout au long de l'année a vec nous amis calvais et compléte r notamment l'aménagement et améliorer la vie dans notre caserne ou encore développer les objectifs de notre amicale au niveau social".



Durant plusieurs jours, tous les adhérents ont activement participé à l'organisation de cet événement. "On avait déjà été mis en alerte par rapport à la 1re édition où on s'attendait à recevoir 400 personnes. Au final , près de 1000 personnes s'étaient déplacées pour l'occasion. Cette année nous avons pris les devants avec toute l'équipe de l'amicale. Certains ayant déjà travaillé dans l'événementiel et le milieu de la nuit, ça nous a assez aidés . Nous avons aussi pris les devants pour tout le côté administratif et les différentes démarches de logistique. On s'y était pris il y a plusieurs mois en arrière" continue le président .



Côté musique, le groupe Sument Nova est une valeur sûre pour mettre l'ambiance et remplir la piste de danse. Mais en deuxième partie , en plus du DJ , une petite innovation qui a fait son effet auprès du public. " Rayan Sax a animé la seconde partie de la soirée. Nous avons voulu un peu innover sur ce qu'on faisait habituellement au niveau des bals de pompiers que l'on faisait à la tour de Sel ou dans nos locaux. Aujourd'hui nous choisissons d'innover avec une équipe jeune et dynamique".



Vivement l'année prochaine...