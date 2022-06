La traversée solidaire des sapeurs-pompiers de Theoule-sur-Mer fait escale à Calvi

Un équipage composé de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires venant de différents centres de secours des Alpes Maritimes et de Bouche du Rhône qui vont ainsi, en plus de découvrir le plaisir de la navigation, encadrer des personnes en situation de handicap à travers une aventure de 10 jours en milieu naturel. "Nous sommes 18 à bord. C'est un nombre clin d'œil au numéro d'urgence des pompiers. La voile est un sport authentique qui offre de nombreuses sensations et qui nécessite beaucoup d’humilité. Ainsi cette année, nous avions encore envie de le partager avec d’autres personnes à mobilité́ réduite et faire découvrir les joies de la plaisance" continue David Pouilhes.



Au cours de ce séjour, l'équipage aura également l'occasion de découvrir et de pratiquer certaines disciplines que peut offrir le monde marin. " Wind-surf, kite-surf, baptême de prolonger ou encore la pêche, ce séjour est agrémenté par de nombreuses disciplines. Nous avons tout le matériel adéquat" ajoute-t-il.



La première escale de la croisière solidaire sur l'Ile de Beauté a été accueillie par les sapeurs-pompiers de Calvi. "Nous avons des liens d'amitié entre nous. Nous essayons de leur réserver un accueil des plus chaleureux. Les années précédentes, nous les accueillions à la casernes, cette fois-ci, nous avons voulu innover avec l'amicale en organisant une soirée comme nous le faisons avec nos adhérents, en dehors de la caserne, avec un groupe, des commerçants, sur le port de Calvi, pour aller plus loin dans la convivialité. Voilà comment s'est développé l'état d'esprit entre l'amicale et leur association" explique Pierre Agostini, sapeur-pompier professionnel, président de l'amicale de Calvi.



Mais le périple de la croisière solidaire ne s'arrêtera pas à la Balagne. Car dès ce jeudi, les 2 bateaux et les 18 personnels d'équipage ont regagné la mer pour longer la côte ouest de l'île en direction de Girolata, dans un premier temps. Le 10 juin ils gagneront les îles Sanguinaires, le 11, Prupià, le 12 Rocapina, le 13 Bunifaziu, le 14 les îles Lavezzi avant de revenir dans leur sillage pour regagner Theoule sur Mer tout en faisant une halte à Cargese.

