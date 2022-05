Bientôt une nouvelle caserne pour les sapeurs-pompiers de Galeria

.

Le SIS 2B, Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse et la mairie de Galeria, ont présenté, ce jeudi 12 mai, le projet de la nouvelle caserne de sapeurs-pompiers de la région. " De Calvi à Piana, il y 80 kilomètres que l'on couvre en 2h30 en voiture. En dehors de Galeria, il n'y a aucun équipement de secours aux personnes ni moyen de lutte pour la protection de l'environnement. La caserne de Galeria est donc indispensable à notre territoire, mais également à celui de la Corse, dans une idée de maillage de protection de la façade maritime ouest" explique Jean-Marie Seité, maire de Galeria.La commune avait mis à disposition un terrain à l'entrée du village où avait été construit un bâtiment par les sapeurs-pompiers de la région eux-mêmes. " Ce qui avait permis d'avoir la première caserne de Galeria et de passer de l'époque où se retrouvait sur la place pour partir au feu, à un endroit où on pouvait stocker du matériel et notre premier véhicule", continue le maire.Un bâtiment qui mérite aujourd'hui d'être renouvelé. Avec une surface au sol d'environ 700 m2, soit près de sept fois la superficie de l'ancienne, cette nouvelle caserne améliorera considérablement la vie professionnelle des hommes et des femmes.C'est donc en présence d'élus territoriaux, intercommunaux et communaux, de la direction départementale des sapeurs-pompiers, ainsi que des sapeurs-pompiers de Galeria que le président du SIS 2B Hyacinthe Vanni et le maire Jean-Marie Seité, ont présenté l'esquisse de cette nouvelle caserne qui se situera à l'embranchement de Galeria, au pont des "Cinque Arcade"."Le choix du site permet de prendre en compte le territoire extérieur du bourg de Galeria, qui permettra un départ plus rapide vers Manso, le Marsulinu et Palmarella. D'un point de vue géographique, c'est un emplacement stratégique et pertinent" ajoute le maireCe projet de construction répond ainsi à plusieurs enjeux. Au niveau social, afin d'améliorer les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité des sapeurs- pompiers. Réglementaire, en matière d’hygiène, de sécurité et du Code du travail. Économiques, avec une réduction des coûts de maintenance et de fonctionnement. Environnemental, par la construction d’un bâtiment performant énergétiquement, en harmonie avec son environnement, par la conception de l’ouvrage selon les principes du développement durable."La construction de cette caserne est très importante pour le rural, en termes de sécurité aux personnes. Elle est aujourd'hui un projet abouti, car le permis est déjà attribué" précise le président du SIS 2B Hyacinthe Vanni.En effet, le 28 mars dernier, la mairie de Galeria a délivré au SIS 2B le permis de construire qui signe la concrétisation de ce projet. "Nous sommes dans la phase de construction, les appels d'offres sont en cours. Cette réalisation est possible grâce à tout le monde, le maire de Galeria, le président de l'interco, les administrateurs de Balagne. Il n'y a pas de coloration politique. Une caserne c'est pour tout le monde, c'est important de le préciser " continue Hyacinthe Vanni.







Le CPI de Galeria, centre de proximité des communes de Galeria et Manso, effectue environ 250 interventions sur l’année avec une augmentation continue approximative de 5% par an. La permanence sur site est assurée par l’équipe de garde qui se compose de 4 sapeurs-pompiers. " Cette caserne va nous changer de nos locaux actuels. L'effectif est à 25 sapeurs-pompiers volontaires. Avec une garde d'astreinte, en 12h de jour et 12h de nuit, de 4 personnels, hiver comme été. Certains jours, nous pouvons monter jusqu'à 18 personnes sur le terrain en armant l'ambulance, deux camions de feu de forêt et la masse avec le 2e REP" précise Angeot Santucci, chef de centre de Galeria.