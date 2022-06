Le Festival « Inscience » débute ce mercredi 1er juin en Corse

Cet événement porté par l’ INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, se déroulera aux 4 coins de l’île avec le soutien de la Collectivité de Corse et de la Casden, Caisse d'Aide Sociale de l'Education Nationale, et en partenariat avec l’Université de Corse qui fête ses 40 ans, l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), le Centre national de recherche scientifique (CNRS) et la Maison des Sciences de Bastia. Au programme des ateliers, des conférences et des expositions avec des intervenants et des chercheurs.



Ce Festival InScience est un événement de culture scientifique destiné aux petits comme aux grands.

Parmi les moments forts : l’installation sonore du compositeur Christophe Ruetsch, réalisée en collaboration avec des artistes, techniciens et scientifiques sera à la citadelle de Corte et le cycle de conférences à l’Université à Corte en retransmission en ligne sur la chaîne You tube de l’Inserm par les chercheurs Inserm, IRD et de l’Université de Corse. Les scientifiques croiseront leurs regards (Nord/Sud) et leurs disciplines autour du diabète, des virus émergents, du VIH et des liens entre environnement et santé de manière accessible !



Pour clôturer cet évènement, la Casa di e Scenze de Bastia (quartiers sud) proposera samedi 4 juin de 10h à 12h et de 14h à 16h des ateliers et des animations pour le grand public.